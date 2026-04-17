Gold Rate Today: अक्षय तृतीयेआधीच सोनं स्वस्त! भाव आजून वाढणार? जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Gold Price Today: जागतिक बाजारासोबतच देशांतर्गत बाजारातही तब्बल तीन दिवसांच्या तेजी नंतर आज घसरण पाहायला मिळाली. मागील तीन दिवसांत जवळपास 3 हजारांची वाढ झाल्यानंतर, अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या अक्षय तृतीया सणापर्यंत भाव आणखी वाढतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र आज अचानक दर कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. चला, जाणून घेऊया आजचे ताजे भाव….सोन्याचा भावआज Goodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे सह इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटच्या भाव 1,370 रुपयांनी कमी होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,54,200 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा चा भाव 15,420 एवढा आहे. दरम्यान, दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,54,350 एवढा आहे.तीन दिवसानंतर आज सोनं स्वस्त झालं आहे. 1 एप्रिलच्या तुलनेत आजचा भाव 1,200 रुपयांनी जास्त आहे. उच्चांकापेक्षा सोनं आज 26 हजारांनी स्वस्त आहे. .कमोडिटी बाजारातील भावकमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी बाज उघडताच सोन्याचे भाव किंचित घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,53,086 रुपयांवर व्यवहार होते. तर चांदीही 2,49,469 रुपयांवर व्यवहार करत होती. कमोडिटी बाजाराचा आजचा आठवड्यातील शेवटचा व्यवहार दिवस आहे. .22 आणि 18 कॅरेटचा भावदेशभरात आणि राज्यभरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भावही घसरला आहे. मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये प्रति तोळा 1,41,350 रुपये तर प्रति ग्रॅम सोनं 14,135 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेट सोनही आज स्वस्त झालं आहे. राज्यभरात 18 ग्रॅमचा प्रति तोळा भाव 1,15,650 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 11,565 रुपये इतका झाला आहे..चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार आज दिल्लीसह महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव 5 हजारांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,65,000 रुपये इतका झाला आहे. आजचा भाव उच्चांकापासून अजूनही 1.55 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..भाववाढ होणार का? गुंतवणूकदार सध्या अमेरिका–इराण चर्चेकडे लक्ष ठेवून आहेत. जर या चर्चेत यशस्वी झाली आणि युद्धविराम झाला तर तेलाच्या किमती स्थिर राहू शकतात आणि महागाईची भीती कमी होऊ शकते. त्यामुळे आज जरी भाव कमी झाला असला तरी पुढच्या काही काळात सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.