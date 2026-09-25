Gold Rate Today: अनंत चतुर्दशीला सोनं 11 हजारांनी स्वस्त; मुंबई-कोल्हापूरसह महाराष्ट्रभरात ताजा भाव पाहा

Gold Rate Ahead of Dussehra-Diwali: पुढच्या महिन्यात दसरा-दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नसराईचा काळ सुरू होणार असल्याने सराफा बाजारातील सोनं-चांदीचे भाव सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेल्या 4 दिवसांत सोनं तब्बल 3,200 रुपयांनी स्वस्त झालं होत. तर एका महिन्याचा विचार करता सोनं तब्बल 11 हजारांनी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आज सोनं-चांदी नेमकं किती रुपयांना विकळण जात आहे पाहा...सोन्याचा भाव25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9.30 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,52,840 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 15,284 रुपये इतका आहे..Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल महाग होत असताना आता भारतात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार का? सरकारकडून स्पष्टीकरण.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,010 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,463 रुपये प्रति ग्रॅम.Bank Open or Closed Update: अनंत चतुर्दशीला महाराष्ट्रात बँका सुरू की बंद? RBI कडून मोठी अपडेट.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,61,619 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,32,237 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,162 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,224 रुपयांना विकलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.