Gold Rate Today: एप्रिलमध्ये सोनं स्थिर! आता महागणार का? खरेदीदारांनी काय करावं?

Gold Price Today: देशभरात गेल्या चार आठवड्यांत सोन्याच्या दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले नाहीत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी एप्रिल महिन्यात सोनं तुलनेने स्थिर राहिलं आहे. डॉलर कमजोर झाल्यामुळे दरांना काहीसा आधार मिळाला असला, तरी मोठी उसळी दिसून आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असला, तरी पुढील ट्रेंडबाबत संभ्रम कायम आहे. अशा परिस्थितीत आजचा ताजा दर आणि पुढे काय होऊ शकतं, ते जाणून घेऊया..भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे. 24 कॅरेट सोनं - 1,50,810 रुपये प्रति तोळा आणि 15,081 रुपये प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं - 1,38,250 रुपये प्रति तोळा आणि 13,825 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,140 रुपये प्रति तोळा आणि 11,314 रुपये प्रति ग्रॅमकालच्या तुलनेत आजचा भाव 220 रुपये प्रति तोळा इतका किंचित वाढला आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं भाव Goodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,50,660 रुपये प्रति तोळा आणि 15, रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,100 रुपये प्रति तोळा आणि 13,810 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,12,990 रुपये प्रति तोळा आणि 11,299 रुपये प्रति ग्रॅमकालच्या तुलनेत आजचा भाव 220 रुपये प्रति तोळा इतका किंचित वाढला आहे..चांदीचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये आहे. आजचा चांदीचा भाव हा कालच्या तुलनेत 5 हजारांनी तर सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.60 लाख रुपयांनी कमी आहे. .कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोन्याचा भाव केवळ 77 रुपयांनी वाढून 1,49,109 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 1300 रुपयांनी वाढून 2,34,490 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..खरेदी करावी का? गेल्या वर्षभरात सोने-चांदीने चांगला परतावा दिला होता, मात्र अलीकडे उच्चांकी स्तरावरून खाली आल्यानंतर आणि अमेरिका-इराण तणावामुळे वाढलेल्या महागाईच्या चिंतेमुळे त्यांच्या तेजीला काहीसा ब्रेक लागल्याचे दिसत आहे. मात्र तरीही सध्या सोन्याचा भाव 1.5 लाख रुपयांच्या वरच व्यवहार करत आहे. पण पुढच्या काळात भाववाढ होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करत असाल, तर जेव्हा घसरतील तेव्हा टप्प्याटप्प्याने सोने खरेदी करणे हा चांगला पर्याय ठरेल. कारण दीर्घकाळात सोन्याची विश्वासार्हता आणि मागणी अजूनही मजबूत असल्याचे दिसून येत आहे.