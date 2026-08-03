Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा

Gold Silver Rate Today: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सोन्याच्या दरात घसरण सुरू आहे. आज 3 ऑगस्ट रोजी सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या सराफा बाजारातील दरात कोणतीही वाढ दिसून आली नसून दर आजही स्थिर आहेत. महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात घसरण झाल्याने सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव....महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 03 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,44,220 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,422 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,220 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,160 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,816 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,52,506 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीमागचे 3 दिवस सोन्याचे भाव स्थिर आहेत.जुलै महिन्याच्या शेवटच्या 2 दिवसांत सोनं सुमारे 1,090 रुपयांनी महाग झालं होत.दरम्यान उच्चांकापासून आजचा भाव तब्बल 36 हजारांनी स्वस्त आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दराने म्हणजेच 1,40,780 रुपयांना विकलं जात होत. त्या तुलनेत आज सोनं 3,500 रुपयांनी महागलं आहे. .दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 03 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,44,370 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,437 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,235 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,310 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,831 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव03 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,35,000 रुपये आहे. आज सलग सातव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असला तरी उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.