Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?

24K, 22K & 18K Gold Prices: ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सोन्याच्या भावात जी वाढ सुरू झाली होती ती कालपर्यंत काही थांबत नव्हती. फक्त ऑगस्ट महिन्यातच सोनं तब्बल 20 हजारांनी महागलं होत मात्र आज ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सलग 2 आठवड्यांच्या वाढीनंतर आज सोनं स्वस्त झालं. मुंबईपासून ते तुमच्या जिल्हयापर्यंत सोन्याचा ताजा भाव किती आहे ते जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव25 ऑगस्ट 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9.45 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,63,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 16,375 रुपये इतका आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुण्यात किती रुपये? तुमच्या शहराचा भाव पाहा.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट25 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,010 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,22,810 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,281 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून प्रति तोळा 1,73,155 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोनं 220 रुपये इतकं किंचित स्वस्त झालं.24 तारखेपर्यंत ऑगस्ट महिन्यात सोनं 20 हजारांनी महागलं होतसुमारे 2 आठवड्यानंतर आज सोनं स्वस्त झालं आहे.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांतील स्वस्त दराने विकलं जात होत. आजचा भाव उच्चांकापासून केवळ आता 17 हजारांनी स्वस्त आहे..Bank Strike: सलग 5 दिवस बँका बंद? सप्टेंबरमध्ये पुन्हा संप; पाहा ताजी अपडेट.चांदीचा भावसोन्यासोबतच ऑगस्ट महिन्यात चांदीच्या भावात देखील वाढ झाली आहे. मात्र आज चांदी स्थिर असून प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे. ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता चांदी 25 हजारांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.