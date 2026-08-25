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Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?

Latest Gold-Silver Price Today: सलग दोन आठवड्यांच्या दरवाढीनंतर आज सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. ऑगस्टमध्ये तब्बल 20 हजारांनी महागलेल सोनं आज स्वस्त झाल्यानंतर कितीला मिळतंय पाहा.
Gold-Silver Rates in Maharashtra

Gold Rate Today: Gold Prices Fall After 2 Weeks of Rally, Check 10 Gram Rate in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

24K, 22K & 18K Gold Prices: ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सोन्याच्या भावात जी वाढ सुरू झाली होती ती कालपर्यंत काही थांबत नव्हती. फक्त ऑगस्ट महिन्यातच सोनं तब्बल 20 हजारांनी महागलं होत मात्र आज ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सलग 2 आठवड्यांच्या वाढीनंतर आज सोनं स्वस्त झालं. मुंबईपासून ते तुमच्या जिल्हयापर्यंत सोन्याचा ताजा भाव किती आहे ते जाणून घ्या.

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