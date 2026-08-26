Gold Rate Today: सोन्याच्या दराबाबत मोठी अपडेट! आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळतंय 22 कॅरेट सोनं?

Gold Price latest Update Today: भारतीयांसाठी सोनं म्हणजे केवळ धातू नाही तर परंपरेचा एक भाग आहे. मात्र जानेवारी 2026 नंतर आता ऑगस्ट 2026 मध्ये सोन्याच्या भावातील उसळीने सर्वसामान्यांची चिंता मात्र वाढविली होती. ऑगस्टच्या पहिल्या 3 आठवड्यांतच सोनं तब्बल 20 हजारांनी महागलं होतं. पण काल थोडी घसरण झाल्याने पुढच्या काळात सोनं स्वस्त होईल अशी अपेक्षा ग्राहकांना लागून आहे. यातच आजच्या नव्या भावानुसार सोनं किती रुपयांना मिळतंय पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 26 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,63,970 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 16,397 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,030 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,22,960 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,296 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,73,155 रुपयांना विकलं जात आहे..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सोन्याचा भाव काल इतकाच स्थिर आहे.ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर सोनं आतापर्यंत 19 हजारांनी महाग झालं.1 जुलै रोजी सोनं 6 महिन्यांच्या नीचांकी दरावर होत मात्र आज तब्बल 23 हजारांनी महागलं. म्हणजेच 55 दिवसांत 23 हजारांची वाढ झालेली दिसते.आज सोनं उच्चांकापासून केवळ 17 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 26 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,63,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 16,375 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,010 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,22,810 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,281 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचा भाव किती? जाणून घ्या CNGचे दरही.चांदीचा भाव26 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,60,000 रुपये आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे. दरम्यान सोन्याप्रमाणेच चांदीही ऑगस्ट महिन्यात 25 रुपयांनी महागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.