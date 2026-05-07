Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात पुन्हा मोठा बदल! काय आहे आजचा भाव? पुढे सोनं महागणार की स्वस्त होणार?

Gold Price Today: सध्या लग्नसराईच्या हंगामात मे महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या किमती वाढताना दिसत आहेत. अमेरिका-इराण बाबतच्या बातम्यांमुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण तयार झाले असून त्याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत आहे. परिणामी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसत आहे..सोन्याचा भावआज सकाळी 9 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे सह इतर शहरांमध्ये 24 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम म्हणजेच प्रति तोळा 330 रुपयांनी वाढून 1,52,460 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा चा भाव 15,246 एवढा आहे. दरम्यान, दिल्लीमध्ये प्रति 10 ग्रॅम 1,52,610 रुपये एवढा आहे.मे महिन्यात सोनं आतापर्यंत 1,300 हजार रुपयांनी महागलं आहे. आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल 28 हजारांनी स्वस्त आहे.मागच्या एका वर्षात सोनं तब्बल 53 हजारांनी वाढलं आहे. .22 आणि 18 कॅरेटचा भावदेशभरात आणि राज्यभरात आज 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या भावतही बदल झाला आहे. आज मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये -22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,39,750 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,975 रुपयांना विकलं जात आहे.18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,14,340 रुपये तर प्रति ग्रॅम 11,434 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारातील भावकमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी बाज उघडताच सोन्याचे भाव 508 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,52,666 रुपयांवर व्यवहार होते. तर चांदीही 2,200 रुपयांनी वाढून 2,55,440 रुपयांवर व्यवहार करत होती. .चांदीचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार आज दिल्लीसह महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 5 हजारांनी वाढून 2,70,000 रुपये इतका झाला आहे. मागच्या 15 दिवसांतील हा सर्वोच्च दर आहे. भाव वाढला असला तरी उच्चांकापासून अजूनही 1.50 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..भाव वाढतील का?तज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाचे दर आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची व्याजदर कपातीबाबतची भूमिका आगामी काळात सोने-चांदीच्या दरांची दिशा ठरवू शकते. जर तेलाचे दर उच्च पातळीवर कायम राहिले आणि फेडकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाली, तर सोने दरातील वाढ मर्यादित राहू शकते.