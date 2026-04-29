Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं की महागलं? दोन दिवसांतच भावात मोठा बदल; आजचा ताजा दर पाहा

Gold Price Today: भारतात सध्या लग्नसराई आणि गुंतवणूक अशा दोन्ही स्थरावरील मागणीमुळे सोन्याची क्रेझ वाढत आहे. यातच अक्षय तृतीया सणानंतर सोन्याचे भाव आठवडाभर घसरले. त्यात काल एकाच दिवसात सोनं तब्बल 2800 रुपयांनी स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आज पुन्हा सोन्यात किंचित भाव वाढ झाली आहे. त्यामुळे दोन दिवसांतच सराफा बाजारात मोठी उलथापालट दिसून आली. त्यामुळे खरेदीआधी जाणून घेऊयात काय आहेत सध्याचे सोनं-चांदीचे ताजे भाव... .सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणेसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं 440 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम भाव 1,51,370 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,137 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,51,530 रुपये इतका आहे.काल एकाच दिवसात सोनं तब्बल 2800 रुपयांनी स्वस्त झालं होत. सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 29 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.मागच्या 2 महिन्यांचा विचार केला तर सोनं 22 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. 1 मार्चला 1,73,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका भाव होता.मात्र मागच्या एका वर्षात सोनं तब्बल 53,500 रुपयांनी महाग झालं आहे. .22 आणि 18 कॅरेट भावमुंबई, पुणे, नागपूर आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास प्रति तोळा 1,38,750 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,875 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,13,530 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,353 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात MCX वर सोनं मात्र केवळ 25 रुपयांनी वाढून 1,50,047 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. मात्र चांदीचा भाव 850 रुपयांनी वाढून 2,38,180 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव सलग पाचव्या दिवशी प्रति किलो 2,60,000 रुपये आहे. आजचा चांदीचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.60 लाख रुपयांनी कमी आहे. मागच्या 2 महिन्यांपासून चांदीच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात स्थिरता दिसून येत आहे.