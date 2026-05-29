Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल; पाहा आजचे ताजे दर

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील संकेत, महागाई वाढण्याचे भीती आणि US फेड रिजर्व व्याजदर वाढवण्याच्या शक्यतेमुळे कमोडिटी सोनं बाजारात प्रॉफिट-बुकिंग झाल्यामुळे सोन्याचे भाव घसरले आहे. मात्र देशातील सराफा बाजारात मात्र चित्र वेगळं आहे. मागील सलग तीन दिवसांच्या घसरणीला आज ब्रेक लागला असून अचानक मोठी वाढ झाली आहे. सराफा बाजारातील या वाढीमुळे आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. चला पाहुयात सराफा बाजार आणि कमोडिटी बाजारातील ताजे भाव काय आहेत. .सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 29 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,57,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,779 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,44,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,465 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,380 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,838 रुपये प्रति ग्रॅम- आज सोन्याचा भाव तब्बल 1580 रुपयांनी वाढला आहे.- मागचे सलग 3 दिवस सोनं 3500 रुपयांनी स्वस्त झालं होत.- उच्चांकापासून आजही सोन्याचा भाव तब्बल 22,500 रुपयांनी स्वस्त आहे.- मे महिन्यात सोनं 5 हजारांनी महागलं आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; पाहा राज्यभरात किती आहे दर?.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,57,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,764 रुपये प्रति ग्रॅम (1,580 रुपयांनी महाग)22 कॅरेट सोनं - 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,450 रुपये प्रति ग्रॅम (1,450 रुपयांनी महाग)18 कॅरेट सोनं - 1,18,230 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,823 रुपये प्रति ग्रॅम (1,190 रुपयांनी महाग)Goodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,81,854 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1,66,695 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारMCX वर सोन्याचा भाव 140 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,56,785 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 692 रुपयांनी घसरून 2,68,845 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! AI डीलमुळे 'या' कंपनीचे शेअर्स उसळले; तर Adani शेअर्समध्येही हालचाल .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 5 हजार रुपयांनी वाढला आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे.