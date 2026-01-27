Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा दबदबा कायम! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Silver Price Today: आज MCX बाजारात सोन्याचा भाव १ टक्क्यांहून अधिक वाढून प्रति १० ग्रॅम १.५७ लाखांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीने आज तब्बल ६ टक्क्यांची झेप घेतली असून आजचा भाव प्रति किलो ३.५ लाखांवर गेला आहे.
Maharashtra Gold Rate : जागतिक स्थरावर भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याची मागणी वाढल्यामुळे मंगळवारीही सोन्याच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली, तर चांदीनेही आपली चकाकी कायम ठेवली आहे. भारतीय बाजारात मात्र आज सोनं-चांदीचे भाव कालच्या मोठ्या वाढीननंतर सकाळी जैसे थे दिसून आले.

