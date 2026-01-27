Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा दबदबा कायम! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Maharashtra Gold Rate : जागतिक स्थरावर भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याची मागणी वाढल्यामुळे मंगळवारीही सोन्याच्या भावात मोठी वाढ दिसून आली, तर चांदीनेही आपली चकाकी कायम ठेवली आहे. भारतीय बाजारात मात्र आज सोनं-चांदीचे भाव कालच्या मोठ्या वाढीननंतर सकाळी जैसे थे दिसून आले..Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,६२,१०० रुपये इतका झाला आहे. तर २२ कॅरेटचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४८,६०० रुपये आहे..Today Bank Holiday : 27 जानेवारीला बँका का बंद राहणार? बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या कारण .जागतिक भाव स्पॉट गोल्ड चा भाव आज १.१ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ५,०६८ डॉलरवर पोहोचला. तर स्पॉट सिल्वरचा भाव ६.३ टक्क्यांनी वाढून १११ डॉलर प्रति औंसवर पोहचला आहे. यंदा आतापर्यंत चांदीच्या किमतीत सुमारे ५५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे यात ज्यांनी मागच्या वर्षी गुंतवणूक केली आहे ते मालामाल झाले आहेत. .भारतातील चांदीचा भाव देशभरात चांदीने आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो ३,६०,००० रुपये इतका झाला आहे. त्यामुळे जी चांदी कधी २ लाखांचा टप्पा पार करणार की नाही असे वाटत होते तिने वर्षभरात आज ३.५ लाखांपर्यंत मजल मारली आहे. .Stock Market Today : बजेटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण! मात्र तिमाही निकालामुळे या शेअरमध्ये तेजी; कोणते शेअर्स घसरले?.राज्यातील सोनं-चांदीचे भावराज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर आणि जळगाव या सर्व शहरांमध्ये २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति तोळा (१० ग्रॅम) १,६१,९५० रुपये आहे. तर दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या २२ कॅरेटचा प्रति तोळा १,४८,४५० रुपये इतका आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो ३,६०,००० रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.