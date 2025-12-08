Gold Rate Today : सोन्याच्या भाव घसरले; या कारणामुळे सोनं-चांदी स्वस्त! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold Silver Price Today : शुक्रवारी झालेल्या रेपो दरातील कंपातीनंतर सोन्याचे भाव वाढले होते. मात्र सध्याच्या अमेरिकन फेडच्या व्याजदरावर लक्ष्य असल्याने सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹10 तर 22 कॅरेटचा भाव ₹10 ने कमी झाला.Goodreturns च्या अहवालानुसार, आजच्या दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹1,30,140 इतका होता जो काल ₹1,30,150 इतका होता. तर 22 कॅरेट प्रति तोळा सोन्याचा आजचा भाव ₹1,19,440 इतका आहे. .भारतातील सोन्याचे भाव का बदलतातभारतामधील सोन्याच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव, आयात शुल्क, कर आणि विनिमय दरातील चढ-उतार यांचा मुख्य प्रभाव असतो. हे सर्व घटक देशातील रोजचा सोन्याच्या भाव कमी-जास्त करतात.तसेच, भारतामध्ये सोने हे सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. सोनं हे एक लोकप्रिय गुंतवणूक साधन असून विवाहसोहळे आणि सण-उत्सवांमध्ये त्याला विशेष स्थान आहे. अश्यावेळच्या मागणी आणि खरेदीमुळेही सोन्याचे भाव कायम बदलत राहतात..Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!.चांदी झाली स्वस्तआज दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,89,900 प्रति किलो झाला आहे. कालच्या तुलनेत ₹100 ने भाव कमी झाले आहे. काल चांदीचा भाव तब्बल 1,90,000 इतका झाला होता.देशातील इतर शहरांकडे पाहिले तर मुंबई आणि कोलकाता येथेही चांदी ह्याच दराने उपलब्ध आहे. मात्र चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव ₹1,98,900 प्रति किलो आहे. त्यामुळे चारही मोठ्या शहरांमध्ये चांदी सर्वात महाग चेन्नईमध्ये आहे..Interest Rate: खातेधारकांना दिलासा! RBI नंतर 'या' सरकारी बँकेकडून व्याजदरात कपात; पण किती टक्क्यांनी?.महाराष्ट्रातील सोने-चांदीचे भावशहर सोनं (प्रति तोळा) चांदी( प्रति किलो)मुंबई ₹1,31,859 ₹1,89,900पुणे ₹1,31,859 ₹1,89,900नागपूर ₹1,31,859 ₹1,89,900छ. संभाजीनगर ₹1,31,859 ₹1,89,900.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.