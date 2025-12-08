Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भाव घसरले; या कारणामुळे सोनं-चांदी स्वस्त! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold and Silver : भारतातील सोन्याच्या भावावर अमेरिकन फेड दराचा मोठा प्रभाव असल्याने फेड दर घोषित होईपर्यंत गुंतवणूकदारांमध्ये सोने घेण्याबाबत सावध भूमिका दिसत आहे.
Gold Silver Price Today : शुक्रवारी झालेल्या रेपो दरातील कंपातीनंतर सोन्याचे भाव वाढले होते. मात्र सध्याच्या अमेरिकन फेडच्या व्याजदरावर लक्ष्य असल्याने सोन्याच्या भावात किंचित घसरण झाली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹10 तर 22 कॅरेटचा भाव ₹10 ने कमी झाला

