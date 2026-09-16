Gold Rate Today: कच्चे तेल महागले अन् सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरात आता सोनं किती रुपयांना विकलं जातंय?

Check 24K, 22K & 18K Gold Rates: भारतात सोन्याची मागणी ही गुंतवणूक आणि दागिने अशा दोन्ही स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सोन्याच्या दरातील चढ-उतार ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरतात. यातच गणेशोत्सव सुरू झाल्यामुळे गेले 2 दिवस सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती . मात्र आज कच्चे तेल महागल्यानंतर सोन्याच्या दरात देखील मोठा बदल झाला असून सोनं महागलं आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शरतील सोनं-चांदीचा ताजा भाव काय आहे जाणून घ्या.. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव16 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,53,440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,344 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,065 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,508 रुपये प्रति ग्रॅम.Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,62,254 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,32,756 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,225 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,276 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीऑगस्टनंतर आता सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात चढ-उतार कायम असल्याचं दिसून येत आहे. आज सोनं महागलं असलं तरी 1 सप्टेंबरच्या तुलनेत सोनं अद्याप 1 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे. तर 24 ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या गेल्या 6 महिन्यांतील उच्चांक पातळीच्या तुलनेत सोनं 11 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे. दरम्यान, 1 जानेवारी 2026 च्या तुलनेत सोनं 19 हजार रुपयांनी महाग आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारासह आज कमोडिटी बाजारातही सोनं-चांदी महागली आहे. MCX वर सोनं 840 रुपयांनी महाग होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,51,650 रुपयांवर, तर चांदी 3,000 रुपयांनी महाग होऊन 2,35,366 रुपयांवर व्यवहार करत आहे...IPO Alert: NSE सह 5 IPO येणार! कोणता IPO देऊ शकतो सर्वाधिक Listing Gain? NSE IPO चा GMP किती?.चांदीचा भाव16 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव प्रति किलो 2,45,000 रुपये आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी चांदीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.