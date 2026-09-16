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Gold Rate Today: कच्चे तेल महागले अन् सोन्याच्या भावात मोठा बदल! तुमच्या शहरात आता सोनं किती रुपयांना विकलं जातंय?

Gold Price Today: कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर सोन्याच्या दरातही मोठा बदल झाला असून आजच्या भावाकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा ताजा भाव किती आहे, जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Crude Oil Turns Costlier, Gold Prices See a Big Change; Check Today’s Rate in Your City

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 24K, 22K & 18K Gold Rates: भारतात सोन्याची मागणी ही गुंतवणूक आणि दागिने अशा दोन्ही स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सोन्याच्या दरातील चढ-उतार ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरतात. यातच गणेशोत्सव सुरू झाल्यामुळे गेले 2 दिवस सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती . मात्र आज कच्चे तेल महागल्यानंतर सोन्याच्या दरात देखील मोठा बदल झाला असून सोनं महागलं आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शरतील सोनं-चांदीचा ताजा भाव काय आहे जाणून घ्या..

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