Gold Rate Today: ऐन दिवाळीत सोनं स्वस्त! धनत्रयोदशीनंतरही भाव घसरले; 10 ग्रॅमचा दर पाहून ग्राहकांची गर्दी, पाहा सोनं-चांदीचे ताजे भाव

धनत्रयोदशीच्या दुसऱ्या दिवाशीही सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला महाग झालेलं सोनं पुन्हा स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारापासून कमोडिटी बाजारापर्यंत सोन्याचे भाव घसरले आहे. बुलियन मार्केटच्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,30,960 रुपये झाला आहे. .महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमनीकंट्रोलच्या आकडेवारीनुसार मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्रात सोन्याचा भाव -24 कॅरेट सोनं - 1,42,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,260 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,30,720 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,072 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,06,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,695 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावबुलियन मार्केटच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात चांदीचा भाव 1,85,290 रुपये प्रति किलो झाला आहे. वर दिलेले दर हे विना जीएसटी आहे. त्यामुळे त्यात जीएसटी आणि घडणावळ पकडल्यास भाव वाढतील..सुवर्णनगरीत सोनं-चांदी स्वस्तधनत्रयोदशी अर्थात धनतेरसच्या मुहूर्तावर सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोने खरेदीसाठी ग्राहकांचा उत्साह पाहायला मिळाला. हिंदू धर्मात धनतेरसच्या दिवशी सोने-चांदी किंवा नवीन वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. त्यामुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार होत असतानाही ग्राहकांनी सराफ बाजारात खरेदीसाठी गर्दी केली आहे. जळगावच्या बाजारात काल सोन्याचे दर जीएसटी सह 1 लाख 46 000 रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे तर चांदीचे दर प्रति किलो एक लाख 94 हजार रुपये वर जाऊन पोहोचले आहे.कमोडिटी बाजारसराफा बाजार MCX वर काल सोनं 1,730 रुपयांनी घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,42,364 रुपयांवर बंद झालं. तर चांदी 2,163 रुपयांनी घसरून प्रति किलो 1,84,977 रुपयांवर बंद झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.