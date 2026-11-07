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Gold Rate Today: ऐन दिवाळीत सोनं स्वस्त! धनत्रयोदशीनंतरही भाव घसरले; 10 ग्रॅमचा दर पाहून ग्राहकांची गर्दी, पाहा सोनं-चांदीचे ताजे भाव

Gold Silver Price Today Mumbai: धनत्रयोदशीनंतर सराफा बाजारासह MCX वरही सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. मुंबई, पुणे आणि जळगावमध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव किती आहे आणि चांदीचे दर काय आहेत, जाणून घ्या.
Gold Rate Today: Gold Prices Fall Again After Dhanteras; Check 24K, 22K Gold and Silver Rates in Maharashtra

Gold Rate Today: Gold Prices Fall Again After Dhanteras; Check 24K, 22K Gold and Silver Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

धनत्रयोदशीच्या दुसऱ्या दिवाशीही सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला महाग झालेलं सोनं पुन्हा स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारापासून कमोडिटी बाजारापर्यंत सोन्याचे भाव घसरले आहे.

बुलियन मार्केटच्या आकडेवारीनुसार, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,30,960 रुपये झाला आहे.

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