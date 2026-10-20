Gold Rate Dussehra: दसऱ्याच्या दिवशी सोनं 33 हजारांनी स्वस्त! 75 दिवसांतील सर्वात कमी भाव; आज 10 ग्रॅम कितीला? सर्वात स्वस्त कुठे?

सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दसऱ्याच्या दिवशी गोड बातमी आली आहे. आज 20 ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या शुभ मूहर्तावर Goodreturns च्या अपडेटनुसार दुपारी 2 वाजता सोन्याच्या भवंत मोठी घसरण पाहायला मिळाली. आजचा भाव गेल्या 75 दिवस म्हणजेच तब्बल 2.5 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त असून मागच्या 50 दिवसांत सोनं तब्बल 17 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या गावात किंवा शहरात 1 तोळा सोनं किती रुपयांना मिळतय पाहा. .सोन्याचा भाव20 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,47,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,717 रुपये इतका आहे. सध्या देशभरातील इतर शहरांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोन्याचा भाव कमी आहे. .आज सोनं 870 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (प्रति तोळा) तर 8,700 रुपये प्रति 10 तोळा स्वस्त झालं आहे.गेल्या 10 दिवसांत सोनं 4,000 रुपये प्रति तोळा तर 40,000 रुपये प्रति 10 तोळा स्वस्त झालं आहे.जानेवारी 2026 च्या उच्चांकापासून आज सोनं तब्बल 33 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.गेल्या वर्षी याच दिवशी सोनं 1,30,000 रुपयांना विकलं जात होत..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट20 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,490 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,10,380 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,038 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,55,621 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,562 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,27,334 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,733 रुपये दराने विकला जात आहे..चांदीचा भावआज मुंबई-पुण्यासह राज्यभरात तसेच दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,30,000 रुपयांना विकली जात आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.