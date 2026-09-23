Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा

Check 24K, 22K and 18K Gold Rates: भारतीयांसाठी सोनं म्हणजे फक्त गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या काळात सोन्याला मोठी मागणी असते. सध्या सण-उत्सवाचा काळ सुरू झाल्याने सोनं अचानक महागलं होतं. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने आता ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Goodreturnsच्या ताज्या दरानुसार, सराफा बाजारात सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे. .सोन्याचा भाव23 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9.30 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,54,350 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 15,435 रुपये इतका आहे. गेल्या 3 दिवसांत सोनं तब्बल 2,660 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,150 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,15,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,580 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,63,234 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,33,587 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,323 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,359 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात मागील सलग तीन दिवसांपासून घसरण झाली आहे. त्यामुळे सण-उत्सवाच्या काळात सोनं आणखी महाग होईल, असं वाटत असताना दरात काही प्रमाणात घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या एका महिन्यात सोनं तब्बल 9 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं असून, उच्चांकाच्या तुलनेत ते तब्बल 26 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.