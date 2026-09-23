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Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा

Gold Price Today: दसऱ्याआधी सोन्याच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली असून, ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे आजचे ताजे दर किती आहेत, ते जाणून घ्या.
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Gold Rate Today: Gold Becomes Cheaper Before Dussehra; Prices Fall for Third Straight Day

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check 24K, 22K and 18K Gold Rates: भारतीयांसाठी सोनं म्हणजे फक्त गुंतवणूक नसून परंपरेचा एक भाग आहे. त्यामुळे सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या काळात सोन्याला मोठी मागणी असते. सध्या सण-उत्सवाचा काळ सुरू झाल्याने सोनं अचानक महागलं होतं. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने आता ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Goodreturnsच्या ताज्या दरानुसार, सराफा बाजारात सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे.

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