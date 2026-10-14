Gold Rate Today: दसऱ्याच्या तोंडावर सोन्याचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत ₹32,000 ची घसरण; पाहा तुमच्या शहरातील ताजे दर

Check the latest 24K, 22K, 18K gold prices in Maharashtra: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. दसऱ्याला अवघा आठवडा शिल्लक असताना सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं असून, गेल्या तीन दिवसांत 10 ग्रॅममागे 3,200 रुपये, तर 10 तोळ्यांमागे 32,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. सणासुदीच्या काळात सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घसरणीनंतर सोन्याचे दर किती आहेत? एक तोळ्याचे दागिने खरेदी करण्यासाठी किती खर्च येईल? तसेच, गेल्या काही दिवसांतील सोन्याच्या दरांची आकडेवारी काय सांगते? जाणून घेऊया. .सोन्याचा भाव14 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9.30 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,48,260 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,826 रुपये इतका आहे. आज सोनं 1,030 रुपये प्रति तोळा तर 10,300 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..Gold Price Alert: सोन्याचे भाव पुन्हा कोसळणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालात धक्कादायक संकेत.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,35,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,590 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,119 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,56,774 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,28,269 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,677 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,827 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात आज सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे. त्यामुळे दसरा आणि दिवाळीच्या काळात सोनं खरेदी करण्याची तयारी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचासध्याचा भाव गेल्या 70 दिवसांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. यापूर्वी पितृपक्षात पण सोनं इतकं स्वस्त झालं नव्हत. आज सोनं उच्चांकापासून तब्बल 32,000 रुपयांनी स्वस्त विकलं जात आहे..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.चांदीचा भाव14 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.