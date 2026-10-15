Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याची गोड न्यूज! सोन्याच्या भावात 4 हजारांची घसरण; तुमच्या शहरातील ताजा दर किती?

latest gold price in Maharashtra today citywise: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ऐन नवरात्रीत मोठी आणि गोड बातमी आहे. आज सलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली असून सोनं सुमारे 4,000 रुपये प्रति तोळा स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे 5 दिवसांवर दसऱ्याचा शुभ मूहर्त असताना झालेली ही घसरण ग्राहकांना दिलासा देणारी आहे. आजच्या घसरणीनंतर महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूए, नागपूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव तसेच राज्याच्या इतर भागात सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहा. .सोन्याचा भाव15 ऑक्टोबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,47,440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,744 रुपये इतका आहे..IDBI Bank चा मालक बदलणार? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्या पैशांवर काय परिणाम होणार?.आज सोनं 820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (प्रति तोळा) तर 8,200 रुपये प्रति 10 तोळा स्वस्त झालं आहे.4 दिवसांत सोनं 4,000 रुपये प्रति तोळा तर 40,000 रुपये प्रति 10 तोळा स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून सोनं तब्बल 33 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.गेल्या वर्षी याच दिवशी सोनं 1,29,000 रुपयांना विकलं जात होत..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट15 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,35,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,515 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,10,580 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,058 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारात दिले जाणारे वरील दर हे केवळ सोन्याचे दर आहेत. तुम्ही सोन्याचे दागिने खरेदी करत असाल, तर त्यामध्ये प्रामुख्याने 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. दागिने बनवताना मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचाही समावेश होतो.हे सर्व शुल्क धरल्यानंतर सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,55,909 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 15,591 रुपये दराने विकला जात आहे.त्याचप्रमाणे, 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,27,565 रुपये, तर प्रति ग्रॅम 12,757 रुपये दराने विकला जात आहे..Successful Investment: बाबो! ही महिला चक्क पार्किंगमधून कमावते लाखो रुपये; नेमका काय आहे बिझनेस?.चांदीचा भावआज मुंबई-पुण्यासह राज्यभरात तसेच दिल्लीत चांदीचा भाव 5 हजारांनी घसरला असून प्रति किलो 2,30,000 रुपयांना विकली जात आहे. आजकहा भाव हा गेल्या 3 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.