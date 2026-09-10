Gold Rate Today: सणाआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! खरेदीआधी पाहा तुमच्या शहरातील 10 ग्रॅमचा ताजा भाव

Check 22K and 24K Rates in Your City: ऑगस्ट महिन्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात मोठे बदल होताना दिसत आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ दिसून आल्याने आता ग्राहकांच्या चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या वाढीमुळे आता ऐन सण-उत्सव सुरू होण्याआधी सोनं महागलं असून आता सोने खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. आजच्या वाढीनंतर तुमच्या शहरात प्रति तोळा आणि प्रति ग्रॅम सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव10 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9.30 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल 1,200 रुपयांनी वाढून 1,55,510 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,551 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट10 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,42,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,255 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,16,630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,663 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?वर दिलेले दर हे फक्त सोन्याचे आहे. जर तुम्ही दागिने घेणार असाल तर त्यात मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात आणि दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळून त्याची अंतिम किंमत होते.त्यामुळे सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,64,446 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,445 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,34,544 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,454 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीया आठवड्यात 2 दिवस सोन्याचा भाव घसरला असून 2 दिवसांत मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान 1 सप्टेंबरच्या तुलनेत आज सोनं 1 हजार रुपयाने महाग झालं असून 1 जानेवारीच्या तुलनेत तब्बल 10 हजारांनी महागलं आहे. तर आज सोनं महाग झालं असलं तरी उच्चांकापासून मात्र सोनं अजूनही 25 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही सोनं महाग झाले आहे. सकाळी 9.45 वाजता सोनं 135 रुपयांनी महाग होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,53,900 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीच्या दरात मात्र 800 रुपयांची घसरण होऊन चांदी 2,43,385 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावआज सोन्यासोबत चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. तब्बल 7 दिवसानंतर आज चांदी 5 हजारांनी महाग झाली असून प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.