Gold Rate Today: गणेशोत्सवाआधीच सोन्याचे भाव कोसळले! सणाआधी सोनं किती स्वस्त? महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा ताजा भाव पाहा

Check Latest Gold Rates in Maharashtra: ऑगस्ट महिन्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाल्यानंतर भाव कोसळताना दिसत आहे. आज तब्बल 2,620 रुपयांनी प्रति 10 ग्रॅम तर 26,200 रुपयांनी प्रति सोनं स्वस्त झालं. 3 दिवसांवर गणेश चतुर्थी असताना आज सोन्याचे भावात मोठी घसरण झाल्याने ऐन सण-उत्सवाआधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव11 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर आणि इतर शहरांतील भाव जवळपास खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,52,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,289 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,40,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,015 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,14,670 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,467 रुपये प्रति ग्रॅम.Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.1 तोळा कितीला?वर दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,61,677 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,32,283 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 16,168 रुपये आणि 18 कॅरेट 13,228 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारी11 सप्टेंबरला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण होण्याची शक्यता सराफा बाजारात व्यक्त केली जात होती त्यानुसार आज मोठी घसरण झाली. या आठवड्यात रोज चढ-उतार दिसून येत आहे. दरम्यान, महिन्याचा विचार केला तर सोनं 1,500 रुपयांनी स्वस्त झालं.गेल्या एका महिन्याचा विचार करता 8 ऑगस्टच्या तुलनेत आज सोनं 3 हजारांनी महाग आहे.दरम्यान उच्चांकापासून 25 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.चांदीचा भाव11 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार sonyaसोन्यासोबतच चांदीचा भावातही मोठी घसर दिसून आली. आज चांदी तब्बल 10 हजारांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,45,000 रुपयांना विकली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.