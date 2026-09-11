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Gold Rate Today: गणेशोत्सवाआधीच सोन्याचे भाव कोसळले! सणाआधी सोनं किती स्वस्त? महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा ताजा भाव पाहा

Check 22K and 24K Gold Prices: गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सोन्याच्या दरात मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 10 ग्रॅम सोन्याचा आजचा ताजा भाव आणि 22, 24 कॅरेट सोन्याचे दर जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Crash Before Ganeshotsav; Check Latest 10 Gram Gold Rate in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Latest Gold Rates in Maharashtra: ऑगस्ट महिन्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्यातही सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाल्यानंतर भाव कोसळताना दिसत आहे. आज तब्बल 2,620 रुपयांनी प्रति 10 ग्रॅम तर 26,200 रुपयांनी प्रति सोनं स्वस्त झालं. 3 दिवसांवर गणेश चतुर्थी असताना आज सोन्याचे भावात मोठी घसरण झाल्याने ऐन सण-उत्सवाआधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा.

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