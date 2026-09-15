Gold Rate Today: गणेशोत्सवात सोनं स्वस्त! सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; उच्चांकापेक्षा ₹27 हजारांनी कमी, पाहा आजचा भाव

Gold Rate in Maharashtra India Today: ऑगस्ट महिन्यातील तेजीनंतर आता सप्टेंबर महिन्यात मात्र सोन्याच्या भावात मोठी घसरण होताना दिसत आहे. गणेशोत्सव सुरू झाल्यानंतर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सराफा बाजारात सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या सोनं उच्चांकापासून तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त असून तुमच्या शहरात कितीला विकलं जात आहे पाहा. .सोन्याचा भाव15 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 9.30 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,53,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,317 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट15 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,40,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,040 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,14,880 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,488 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारातील वर दिलेले दर हे फक्त सोन्याचे आहे. जर तुम्ही दागिने घेणार असाल तर त्यात मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात आणि दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचा खर्च त्यात येतो. त्यामुळे सध्या हा खर्च मिळविल्यास 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,61,965 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,197 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,32,526 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,253 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावआज सोनं स्वस्त झालं असलं तरी चांदी मात्र स्थिर आहे. आज सलग पाचव्या दिवशी दर स्थिर असून प्रति किलो 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.