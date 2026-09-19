Gold Rate Today: गौरी-गणपतीत सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालट! 2 दिवसांत ₹30 हजार... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात ताजा भाव काय?

24K, 22K & 18K Gold And Silver Rates Across Maharashtra: देशभरात सध्या गौरी-गणपतीचा सण सुरू असून आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढीच्या निर्णयानंतर सोन्याच्या बाजारात ही मोठी तेजी दिसून येत आहे. सध्या सराफा बाजारातही सोन्याची मागणी जास्त असल्याने सोनं महागलं असल्याचे सांगितले जात आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे पाहा.. .सोन्याचा भाव19 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,55,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,584 रुपये इतका आहे. आज सोनं प्रति तोळा तब्बल 1,420 रुपयांनी तर फक्त 2 दिवसांतच 3 हजारांनी महागलं आहे. तर प्रति 10 तोळा तब्बल 30,000 रुपयांनी महागलं आहे. .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट19 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,285 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,16,880 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,688 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सराफा बाजारातील वर दिलेले दर हे फक्त सोन्याचे आहे. जर तुम्ही दागिने घेणार असाल तर त्यात मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात आणि दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST यांचा खर्च त्यात येतो. त्यामुळे सध्या हा खर्च मिळविल्यास 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,64,792 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,479 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,34,833 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,483 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावआज सोन्यासोबत चांदी देखील महागली आहे. चांदी प्रति किलो 5 हजार रुपयांनी महागली असून 2,55,000 रुपयांना विकली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.