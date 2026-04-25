Gold Rate Today: 7 आठवड्यांत सोनं तब्बल 19 हजारांनी स्वस्त! अक्षय तृतीयेनंतर घसरण कायम; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली तीव्र वाढ आणि इराण-अमेरिका तणावामुळे महागाईची भीती वाढली असून मागच्या एका आठवड्यापासून सोन्याचे भाव घसरत आहे. आजही भारतीय बाजारात मोठी घसरण झाली नसली तरी भाव स्थिर आहेत. चला जाणून घेऊयात भारतातील आणि राज्यातील सोनं-चांदीचे आजचे ताजे भाव.....सोन्याचा भावGoodreturns च्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा प्रति 10 ग्रॅम भाव 1,54,040 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,404 रुपये इतका आहे. दरम्यान राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,54,190 रुपये इतका आहे.सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 26 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.मागच्या 7 आठवड्यांत सोनं 19 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. 1 मार्चला 1,73,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका भाव होता. 1 एप्रिलच्या तुलनेत आज सोनं जवळपास 1,000 रुपयांनी महाग झालं आहे..Gold Rate Today: सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सलग पाचव्या दिवशी सोनं स्वस्त; आजचा भाव किती? .22 आणि 18 कॅरेट भावमुंबई, नागपूर, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव जवळपास प्रति तोळा 1,41,200 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,120 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,15,530 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,553 रुपयांना विकलं जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,60,000 रुपयांना विकली जात आहे. आजचा चांदीचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.60 लाख रुपयांनी कमी आहे. मागच्या 2 महिन्यांपासून चांदीच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात स्थिरता दिसून येत आहे..कमोडिटी बाजारआज देशांतर्गत कमोडिटी बाजाराला सुट्टी आहे. मात्र काल उशिरा बाजार बंद होते वेळी MCX वर 1,52,683 रुपयांवर बंद झाले. तर चांदी 2,44,321 रुपयांवर बंद झाली.