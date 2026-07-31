Gold Rate Today: सोनं खरेदीची संधी? उच्चांकापासून तब्बल 36,000 रुपयांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Gold Price Today: जुलै महिन्यात सोन्याच्या दरात कायम चढ-उतार दिसून आले. मात्र महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी निराशाजनक बातमी आहे. आज सोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली असून जुलै महिन्यात सोनं तब्बल 4,300 रुपयांनी महाग झालं आहे. आजच्या वाढीनंतर सराफा बाजारात 1 तोळा तसेच प्रति ग्रॅमचा भाव किती आहे जाणून घ्या. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 31 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,460 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,255 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,845 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,52,910 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसलग दुसऱ्या दिवशी सोनं महाग झालं आहे.1 जुलै रोजी 1,40,780 रुपये असणार सोनं आज 1,44, 460 रुपये झालं असल्याने महिन्यात सोनं 4 हजारांनी महागलं आहे.आज प्रति तोळा 270 रुपये तर प्रति ग्रॅम 27 रुपयांनी महाग झालं.2 दिवसांत सोनं 1090 रुपयांनी महागलं.उच्चांकापासून आजचा भाव जवळपास 36,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 31 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,44,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,475 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,270 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,860 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव31 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,35,000 रुपये आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असला तरी उच्चांकापासून 1.85 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.