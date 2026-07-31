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Gold Rate Today: सोनं खरेदीची संधी? उच्चांकापासून तब्बल 36,000 रुपयांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Gold Rate Today: सोन्याचा दर अजूनही विक्रमी उच्चांकापेक्षा तब्बल ₹36,000 ने कमी आहे. आजचा 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा ताजा भाव जाणून घ्या आणि खरेदीची ही योग्य वेळ आहे का ते पाहा.
Today's Gold Silver Latest Price

Gold Still ₹36,000 Cheaper Than Record High! Here's Today's Latest Price

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जुलै महिन्यात सोन्याच्या दरात कायम चढ-उतार दिसून आले. मात्र महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी निराशाजनक बातमी आहे. आज सोन्याच्या भावात सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली असून जुलै महिन्यात सोनं तब्बल 4,300 रुपयांनी महाग झालं आहे. आजच्या वाढीनंतर सराफा बाजारात 1 तोळा तसेच प्रति ग्रॅमचा भाव किती आहे जाणून घ्या.

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