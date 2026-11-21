गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने घसरत असलेल्या सोने आणि चांदीच्या दरात शनिवारीही मोठी घसरण नोंदविण्यात आली. आज गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार मुंबई, पुणेसह नागपूर, कोल्हापूर आणि महाराष्ट्रभरात सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम ४९० रुपयांची घसरण झाली असून सोनं आता १२ महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दराने विकलं जात आहे..सोन्याचा भाव शनिवारी (ता. २१) २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम एक लाख २५ हजार ०८० रुपये झाला आहे. तर २२ कॅरेट सोनं प्रति १० ग्रॅम १,१४,६५० रुपये आणि १८ कॅरेट सोनं ९३,८१० रुपयांना विकलं जात आहे.गेल्या ६ दिवसांत सोनं १३ हजारांनी तर केवळ ३ दिवसांतच सुमारे ८,५०० रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..चांदी दरम्यान चांदी प्रति किलो १२ हजार ५०० रुपयांची घट होऊन तो एक लाख ५४ हजार रुपयांवर पोहचली आहे. त्यामुळे लग्नसराईसह आगामी सण-समारंभांसाठी दागिन्यांची खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..सोनं 9% तर चांदी 13% स्वस्तआंतरराष्ट्रीय बाजारातही दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतींनी मोठी घसरण नोंदवली आहे. सोन्याचा दर प्रति औंस ३, ५०० डॉलर, तर चांदीचा दर ४२ डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. सप्टेंबर २०२५ नंतरची ही नीचांकी पातळी आहे. या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत जवळपास नऊ टक्के, तर चांदीच्या किमतीत १३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे..सोनं स्वस्त का होतंय?जागतिक घडामोडींचा परिणाम अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरविषयक धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर होत असल्याचे बाजारातील घडामोडींवरून दिसत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दरांना या घसरणीमुळे ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे लक्ष आता आगामी काळातील दरांच्या हालचालींकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.