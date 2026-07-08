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Gold Rate Today: सलग 5व्या दिवशी सोनं स्वस्त! 18 कॅरेट 1.08 लाखांवर; 22k आणि 24k सोनं किती रुपयांना?

Gold-Silver Latest Rates: सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 18K, 22K आणि 24K सोन्याचे ताजे दर काय आहेत जाणून घ्या.
Check Today’s 22K, 24K and 18K Gold Rates

Gold Prices Fall for 5th Straight Day! Check Today’s 22K, 24K and 18K Gold Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज सलग पाचव्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला.जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सोनं एकदम महाग झालं होत मात्र जागतिक घडामोडींच्या परिणामामुळे आता सोनं स्वस्त झालं. आज महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव काय आहे जाणून घेऊयात..

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