Gold Rate Today : रेकॉर्डब्रेक! सोन्यात अवघ्या 12 तासांत 5 हजारांची वाढ; चांदी तर त्याहून सुसाट; पाहा आजचा भाव

Today Gold Rate : जागतिक बाजारात अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्याने आणि ग्रीनलँड संघर्षावरून वाढलेल्या तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सोनं-चांदीने आपले ऐतिहासिक टप्पे पार केले असून सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढविल्या आहेत. Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल ५,०४० रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम रुपये १,५४,९५० झाला आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४२,०५० रुपये झाला आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्रातही सोन्याचा भाव एवढा ५,०२० रुपयांनी वाढला आहे. .जागतिक बाजारात धुमाकूळ जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर प्रथमच प्रति औंस $४,८०० पातळीपार गेला आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी कायम राहिल्यामुळे सोने गुंतवणूकदारांचे आवडते साधन ठरत आहे. दरम्यान, चांदीच्या किमतींमध्येही ०.३% वाढ होत प्रति औंस $९४.८९ इतका भाव झाला आहे..सोनं १.५ लाखांच्या पुढे देशांतर्गत बाजारातही MCX वरील सोन्याच्या भाव काल पहिल्यांदा १.५ लाखांच्या पुढे गेल्यानंतर आज सकाळी MCX बाजारात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम १,५३,८३१ या नव्या उच्चांकावर गेला आहे. .चांदी ३.२५ लाखांवर आज देशभरात चांदीच्या भावात प्रति किलो १० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो ३,२५,००० रुपये इतका आहे. त्याचबरोबर मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव दिल्ली इतकाच आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचे भावशहर (२४ कॅरेट) ( २२ कॅरेट )मुंबई १,५४,८०० १,४१,९००पुणे १,५४,८०० १,४१,९००नागपूर १,५४,८०० १,४१,९००जळगाव १,५४,८०० १,४१,९००छ. संभाजीनगर १,५४,८०० १,४१,९००नाशिक १,५४,८३० १,४१,९३०कोल्हापूर १,५४,८०० १,४१,९००(Source - Goodreturns)दरम्यान, राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो ३,२५,००० रुपये इतका आहे.