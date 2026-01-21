Personal Finance

Gold Rate Today : रेकॉर्डब्रेक! सोन्यात अवघ्या 12 तासांत 5 हजारांची वाढ; चांदी तर त्याहून सुसाट; पाहा आजचा भाव

Today Silver Rate : २०२५ वर्षात सोनं-चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. तीच वाढ आता २०२६ कायम ठेवली आहे. मागच्या २ दिवसांतच सोनं प्रति १० ग्रॅम तब्बल ५,९०० रुपयांनी वाढल आहे.
Today Gold Rate : जागतिक बाजारात अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्याने आणि ग्रीनलँड संघर्षावरून वाढलेल्या तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सोनं-चांदीने आपले ऐतिहासिक टप्पे पार केले असून सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढविल्या आहेत.

Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल ५,०४० रुपयांनी वाढून प्रति १० ग्रॅम रुपये १,५४,९५० झाला आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४२,०५० रुपये झाला आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्रातही सोन्याचा भाव एवढा ५,०२० रुपयांनी वाढला आहे.

