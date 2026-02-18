Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today : आज सकाळी सलग तिसऱ्या दिवशी सराफा बाजारात सोनं आणि चांदीच्या भावात घसरण झाली. जागतिक बाजारातही सकाळच्या व्यवहारात खरेदी कमी प्रमाणात पाहायला मिळलाई. करण, चीनच्या लूनर न्यू इयर म्हणजेच नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांमुळे अनेक आशियाई बाजार बंद असल्याने हा परिणाम दिसून आला. .भारतातील सोन्याचे भाव Goodruturns च्या आज सकाळच्या 9.40 वाजताच्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,54,350 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,41,500 रुपये इतका आहे. मागच्या 3 दिवसांत सोन्याचे भाव तब्बल 6,500 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. .Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.चांदीचा भाव सोन्यासोबत चांदीच्या भावतही घसरण कायम आहे. मागच्या 3 दिवसांत सराफा सोन्याचे भाव तब्बल 20,000 रुपयांनी कमी झाले आहे. आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 2,55,000 इतका झाला आहे. .महाराष्ट्रातील भाव आज राज्यातील सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,54,200 रुपये इतका आहे. तर दागिन्यांमध्ये प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,41,350 रुपये इतका आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,15,650 रुपये आहे..MCX बाजारातील भावसराफा बाजारात घसरण झाली असली तरी MCX बाजारात मात्र सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहे. एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव सुमारे 2,000 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,53,303 वर पोहचला. तर मार्च फ्युचर्सच्या चांदीचा भावही 4,100 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 2,32,930 वरव्यवहार करत आहे. .Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान.सोन्याचे भाव घसरले, तरीही दागिने खरेदीत मंदीTOI च्या रीपोर्टसनुसार, गेल्या दोन आठवड्यांत सोन्याच्या किमती सुमारे 16 टक्क्यांनी कमी होऊन प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.51 लाखांवर आल्या आहेत. तरीही अनेक संभाव्य ग्राहक दर आणखी कमी होतील या अपेक्षेने खरेदी पुढे ढकलत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.