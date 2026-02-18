Personal Finance

Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold-Silver Price Today : सोनं-चांदीच्या भावात अस्थिरता कायम असून दागिने खरेदी करणारे ग्राहक किंमती कमी होऊन देखील मोठ्या प्रमाणात खरेदी करताना दिसत नाही.
Vinod Dengale
Silver Rate Today : आज सकाळी सलग तिसऱ्या दिवशी सराफा बाजारात सोनं आणि चांदीच्या भावात घसरण झाली. जागतिक बाजारातही सकाळच्या व्यवहारात खरेदी कमी प्रमाणात पाहायला मिळलाई. करण, चीनच्या लूनर न्यू इयर म्हणजेच नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांमुळे अनेक आशियाई बाजार बंद असल्याने हा परिणाम दिसून आला.

