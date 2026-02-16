Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव घसरले! चांदी तब्बल ₹8,000 ने स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold-Silver Price Today : सोन्याच्या किमती घसरल्या कारण अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला. त्यासोबतच अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा कमी आलेल्या महागाईच्या आकडेवारीमुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली, ज्याचा परिणाम सोन्याच्या भावावर दिसून आला.
Gold & Silver Prices Fall; Silver Drops ₹8,000 in Latest Update

Gold & Silver Prices Fall; Silver Drops ₹8,000 in Latest Update

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Silver Rate Today : सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने आणि गेल्या आठवड्यातील जोरदार वाढीनंतर गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केल्यामुळे सोनं-चांदीवर दबाव आला. जानेवारीत दोघे मोठ्या तेजीत होते त्यामुळे पुढच्या काही काळात सोनं घेणं सर्वसामान्यांना अवघडं होईल असे वाटत होते मात्र 29 जानेवारीनंतरची जी घसरण सुरू झाली ती फेब्रुवारीमध्येही कायम असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा यामुळे मिळतं आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Silver
Gold Investment
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
gold rates in india

Related Stories

No stories found.