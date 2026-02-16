Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव घसरले! चांदी तब्बल ₹8,000 ने स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today : सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने आणि गेल्या आठवड्यातील जोरदार वाढीनंतर गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केल्यामुळे सोनं-चांदीवर दबाव आला. जानेवारीत दोघे मोठ्या तेजीत होते त्यामुळे पुढच्या काही काळात सोनं घेणं सर्वसामान्यांना अवघडं होईल असे वाटत होते मात्र 29 जानेवारीनंतरची जी घसरण सुरू झाली ती फेब्रुवारीमध्येही कायम असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा यामुळे मिळतं आहे. .जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्याच्या भावात 0.4% घसरण होऊन तो प्रति औंस $5,020.10 पर्यंत खाली आला. यापूर्वीच्या व्यवहारात सोन्याने तब्बल 2.5% वाढ नोंदवली होती. दरम्यान, स्पॉट चांदीचा भावही आज 0.6%नी कमी होऊन प्रति औंस $76.92 वर व्यवहार करत आहे. त्याआधी शुक्रवारी चांदीने जवळपास 3%ची उसळी घेतली होती..Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान.MCX बाजारातील भाव आज सकाळीच MCX वरील एप्रिल फ्युचर्सच्या सोन्याचा भाव 0.57% घसरणीसह म्हणजेच 1,100 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,54,999 प्रति 10 ग्रॅमवर उघडला. तर चांदीच्या भावात तब्बल 3 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. MCX वर चांदीचा भाव सुमारे 8 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,36,385 रुपयांपर्यंत खाली आली होती. .भारतातील सोन्याचा भावGoodreturn च्या आज सकाळच्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,310 रुपयांनी घसरला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,56,590 रुपये झाला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भावही प्रति 10 ग्रॅम 1,43,550 रुपये इतका झाला आहे.भारतातील चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच सराफा बाजारात आज चांदी देखील स्वस्त झाली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीच्या भावात आज सुमारे 7,000 रुपयांची घट झाली असून चांदीचा भाव प्रति किलो 2,68,000 रुपयांवर पोहचला आहे.Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.राज्यातील भाव आज राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव आणि इतर सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,56,440 रुपये इतका आहे. तर दगिन्यांमध्ये प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,43,400 रुपये इतका आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,17,330 रुपये आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,68,000 रुपये इतका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.