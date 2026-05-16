Gold Rate Today: सोन्या-चांदीत मोठी घसरण! सोनं 11 हजार तर चांदी 30 हजारांनी स्वस्त; काय आहे ताजा भाव?

Gold Price Today: देशभरात सध्या परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने सोनं-चांदीच्या आयातीवर 15% पर्यंत शुल्क वाढवले. त्यामुळे एकाच दिवसात देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याचे भाव तब्बल 14 हजार रुपयांनी वाढले होते. मात्र त्यानंतर सलग दोन दिवस झालेत सोनं-चांदीचे भाव कोसळताना दिसत आहे. त्यामुळे याचा काहीसा दिलासा सर्वसामान्य ग्राहकांना होताना दिसत आहे. .देशातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 16 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,57,080 रुपये प्रति तोळा आणि 15,708 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,44,000 रुपये प्रति तोळा आणि 14,400 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,850 रुपये प्रति तोळा आणि 11,785 रुपये प्रति ग्रॅमएका दिवसाच्या वाढीनंतर मागच्या 3 दिवसात सोन्याचा भाव तब्बल 11 हजरांनी हजारांनी स्वस्त झाला आहे. 13 मे 2026 रोजी सकाळी भाव 1,68,000 रुपये झाला होता.आज एकाच दिवसात सोन्याचा भाव सुमारे 1 हजार रुपयांनी घसरला आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,930 रुपये प्रति तोळा आणि 15,693 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,850 रुपये प्रति तोळा आणि 14,675 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,700 रुपये प्रति तोळा आणि 11,770 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याच्या भावात घसरण का झाली?अमेरिकेतील वाढती महागाई, मजबूत होत असलेला डॉलर, वाढलेले बाँड यिल्ड आणि भारतातील आयात शुल्कवाढ यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकन ट्रेझरी यिल्ड आणि डॉलर मजबूत झाल्याने गुंतवणूकदारांचा कल सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडून इतर पर्यायांकडे वळताना दिसत आहे. त्याचबरोबर अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षामुळे जागतिक महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह बँक व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपये आहे. 13 मे 2026 रोजी चांदी 3.10 लाखांवर गेली होती मात्र मागच्या दोन दिवसांत यात तब्बल 30 हजारांची घसरण दिसून आली.