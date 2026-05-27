Gold Rate Today: 6 दिवसांत 5 वेळा सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून तब्बल 22 हजारांनी घसरलं; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव?

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील घडामोडींचा सोनं-चांदी बाजारावर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून सोनं तब्बल 15 हजारांनी स्वस्त झाल आहे. दरम्यान, आज बुधवारी जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ पाहायला मिळाली असली तरी देशांतर्गत सराफा बाजारात मात्र सोन्याचे भाव घसरले आहे. .सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 27 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,58,440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,844 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,525 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,870 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,887 रुपये प्रति ग्रॅम- आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावत घसरण झाली आहे. दोन दिवसांत सोनं 1100 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.- मागच्या सहा दिवसांत फक्त एकदाच सोन्याच्या भावात वाढ झाली असून बाकी 5 दिवस दर घसरले आहेत.- उच्चांकापासून आज सोन्याचा भाव 22 हजारांनी स्वस्त आहे.- मागील एका वर्षात सोनं 62 हजारांनी महाग झालं आहे. मे 2025 मध्ये सोनं 98 हजार रुपये प्रति तोळा होतं.- 2026 मध्ये सोनं तब्बल 22 हजारांनी महाग झालं आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,58,290 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,829 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,45,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,510 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,18,720 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,872 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याचे भाव घसरले आले तरी कमोडिटी बाजारात मात्र चित्र वेगळे आहे. कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव 170 रुपयांनी वाढून 1,57,786 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 1700 रुपयांनी वाढून 2,72,367 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव सलग सहाव्या दिवशी स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपयांना विकली जात आहे.