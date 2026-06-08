Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?

Gold Price Today: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या इराण-इस्राइल संघर्ष पुन्हा पेटल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असून महागाई वाढण्याच्या भीतीने सोन्याच्या भाव मात्र घसरले आहे. गेल्या 10 दिवसांपासून देशांतर्गत कमोडिटी आणि सराफा बाजारात सोन्याची चमक फिकी पडली असून घसरण कायम आहे. यातच आज 8 जून रोजी पुन्हा सोनं स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत आजचे ताजे भाव.. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 8 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,51,690 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,169 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,905 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,770 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,377 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,60,408 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,31,245 रुपयांना विकलं जात आहे..RBI Governor: महागाई वाढणार? पेट्रोल-डिझेलबाबत गव्हर्नर मल्होत्रा यांचे मोठे वक्तव्य; नेमके काय म्हणाले?.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीआज सोनं 1,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 11,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅमने स्वस्त झालं आहे.सलग दहाव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आल्याने सर्वसामान्यांना दिला मिळाला आहे.जून महिन्यात सोनं तब्बल 5500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.5 मे नंतर आजचा दर हा सर्वात स्वस्त आहे.मागील एका वर्षाचा विचार केला तर सोनं 55 हजारांनी महाग झालं आहे..देशातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 8 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,51,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,184 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,39,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,920 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,920 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,392 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारसराफा बाजारासोबतच आज कमोडिटी बाजारात देखील सोनं-चांदीचे दर घसरले आहेत. आज सोनं 1800 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,53,790 रुपयांवर वयवाहर करत आहे तर चांदी 5,200 रुपयांनी घसरून 2,43,250 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदी 5 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. मागच्या चार दिवसांत चांदी 20 हजारांनी स्वस्त होऊन आज प्रति किलो 2,65,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.