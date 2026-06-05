Gold Rate Today: सोन्यातील घसरण कायम! सलग सातव्या दिवशी सोनं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: अमेरिका-इराण यांच्यातील शांतता काराराबाबतची अनिश्चितता आणि अमेरिकन फेड रिजर्वकडून व्याजदर वाढीची शक्यता यामुळे सोन्याच्या दरांत गेल्या काही दिवसांपासून घसरण सुरू आहे. यातच आता आज 5 जून 2026 रोजीही RBI च्या रेपो दराच्या निर्णयापूर्वी कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारात सोनं-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत सध्याचे दर.....सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 5 जून 2026 रोजी सकाळी 9.30 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,55,880 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,588 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,290 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,695 रुपये प्रति ग्रॅम.Repo Rate News: होम लोन आणि FD गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! RBI व्याजदर बदलणार का? मोठा निर्णय लवकरच.सोन्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स30 मे पासून आज सलग सातव्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली.जून महिन्यात सोनं 1400 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयानंतर महाग झालेल सोनं 3 आठवड्यांत 12,400 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.सर्वकालीन उच्चांकापासून सोनं जवळपास 24,500 रुपयांनी स्वस्त आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 5 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,55,730 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,573 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,275 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,680 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,64,676 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,34,740 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारसराफा बाजारात आज घसरण झाली असली तरी कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र आज सोनं 1,200 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,58,370 रुपयांवर तर चांदी 3,700 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,61,097 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत सहा दिवसानंतर आज पहिल्यांदा चांदीचे भाव घसरले आहे. चांदी प्रति किलो 5 हजारांनी घसरून 2,75,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.