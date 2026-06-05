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Gold Rate Today: सोन्यातील घसरण कायम! सलग सातव्या दिवशी सोनं स्वस्त; चांदीही घसरली, पाहा आजचे ताजे भाव

Silver Rate Today: अमेरिका-इराण तणाव आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरातील घसरण सातव्या दिवशीही कायम असून चांदीचे दरही घसरल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold Prices Fall for 7th Straight Day! Silver Also Slips – Check Today's Latest Rates

Gold Prices Fall for 7th Straight Day! Silver Also Slips – Check Today's Latest Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: अमेरिका-इराण यांच्यातील शांतता काराराबाबतची अनिश्चितता आणि अमेरिकन फेड रिजर्वकडून व्याजदर वाढीची शक्यता यामुळे सोन्याच्या दरांत गेल्या काही दिवसांपासून घसरण सुरू आहे. यातच आता आज 5 जून 2026 रोजीही RBI च्या रेपो दराच्या निर्णयापूर्वी कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारात सोनं-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत सध्याचे दर....

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