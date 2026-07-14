Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा

Gold Price Today: जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला महाग होत चाललेल्या सोन्याने मागील काही दिवसांपासून अचानक यु-टर्न घेतला. आज सलग चौथ्या दिवशी भाव घसरले असल्याने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारात जरी सोनं-चांदी स्वस्त झालं असलं तरी कमोडिटी बाजारात मात्र चित्र वेगळं आहे. त्यामुळे खरेदी आधी जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज सोनं-चांदी किती रुपयांना विकली जात आहे. .सोन्याचा भाव14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,280 रुपये इतका आहे. 24 कॅरेट सोनं आज 110 रुपये प्रति तोळा तर 11 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं..RBI News: WhatsApp वर RBI चा मेसेज आला? खिशातील रुपया आता मोबाईलमध्ये! डिजिटल रुपया म्हणजे काय आणि तो कसा वापरायचा जाणून घ्या .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 14 जुलै 2026 रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,30,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,090 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,07,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,710 रुपये प्रति ग्रॅमविशेष म्हणजे सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,30,900 रुपये असलं तरी मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून हा भाव प्रति तोळा 1,51,006 रुपये होतो..सोन्याच्या भावातील आकडेवारीगेल्या 4 दिवसांत सोन्याचा भाव प्रति तोळा 2,000 रुपये इतका स्वस्त झाला आहे.1 जुलैच्या तुलनेत आज सोनं 2 हजार रुपयांनी महागलं आहे.आजचा दर उच्चांकापासून 37 हजारांनी स्वस्त आहे.1 वर्षाचा विचार केला तर सोनं 99 हजारांवरून आज 44 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.1 जानेवारीच्या तुलनेत आज सोनं 8 हजारांनी महाग आहे..कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर सोनं 830 रुपयांनी महागलं असून प्रति 10 ग्रॅम 1,41,137 रुपयांना विकळण जात आहे. तर चांदीही 1120 रुपयांनी महागली असून प्रति किलो 2,18,836 रुपयांना विकली जात आहे..Petrol-Diesel-CNG Rate: एका दिवसात कच्चे तेल 10% ने महागले! मुंबई-पुण्यात आता पेट्रोल-डिझेलसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?.चांदीचा भावमहाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदीचा भाव सलग 4 दिवस स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे. उच्चांकापासून चांदी 1,85,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.