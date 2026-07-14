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Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा

Gold-Silver Latest Rate Today: सोन्याच्या भावातील घसरणीचा सिलसिला सलग चौथ्या दिवशीही कायम आहे. उच्चांकापासून तब्बल 37 हजारांनी स्वस्त झालेल्या सोन्याचा आजचा ताजा दर, तसेच 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि चांदीचे भाव जाणून घ्या.
Check Today’s Gold-Silver Rates

Gold Prices Crash Again! Gold Falls for 4th Straight Day – Check Today’s Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला महाग होत चाललेल्या सोन्याने मागील काही दिवसांपासून अचानक यु-टर्न घेतला. आज सलग चौथ्या दिवशी भाव घसरले असल्याने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारात जरी सोनं-चांदी स्वस्त झालं असलं तरी कमोडिटी बाजारात मात्र चित्र वेगळं आहे. त्यामुळे खरेदी आधी जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज सोनं-चांदी किती रुपयांना विकली जात आहे.

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