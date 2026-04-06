Gold Rate Today: ट्रम्पच्या धमकीमुळे सोनं स्वस्त! महिन्यात 13 हजारांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Price Today: जागतिक घडामोडींमुळे सध्या सर्वात चर्चेत असलेला विषय म्हणजे सोनं. अमेरिका-इराण युद्धामुळे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात सोन्याच्या भावात सुमारे 2.7 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. मार्च महिन्यात सोने जवळपास 14 टक्क्यांनी घसरले होते. त्यानंतर आता एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातही सोन्याच्या भावात घसरण होत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव....सोन्याचा भावGoodreturnsच्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेटचा भाव सुमारे 2,000 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. आज प्रति 10 ग्रॅम किंवा प्रति तोळा भाव 1,49,130 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,913 रुपये इतका आहे. तसेच राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,49,280 रुपये इतका आहे.1 एप्रिलच्या तुलनेत 4 हजारांनी स्वस्तआजचा भाव उच्चांकापासून 31 हजारांनी स्वस्तएका महिन्याची तुलना करता 13 हजारांनी स्वस्त.Gold Rate: सोनं 30 हजारांनी स्वस्त! चांदीही 1.6 लाखांनी घसरली; आता भाव वाढणार की अजून पडणार?.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रति तोळा सुमारे 1,36,700 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,670 रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान, 18 कॅरेटचा भाव मुंबई शहरात प्रति 10 ग्रॅम 1,11,850 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,185 रुपयांना विकलं जात आहे. 22 कॅरेट सोनं एप्रिलमध्ये आतापर्यंत 3 हजारांनी स्वस्त मागच्या एका महिन्याचा विचार करता सोनं 11,000 रुपयांनी स्वस्त एका वर्षाचा विचार केला तर 25 हजारांनी महाग .कमोडिटी बाजारसोमवारी कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव 1,400 रुपयांनी घसरून 1,48,298 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. तर चांदीचा भाव 2,800 रुपयांनी घसरून 2,29,651 रुपये प्रति किलो वर व्यवहार करत आहे. .Loan Rule Changes: लोनशी संबंधित हे 4 नियम आजपासून बदलले! CIBIL स्कोरमध्ये मोठा बदल; आता या गोष्टींसाठी चार्ज नाही .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये इतका आहे.सलग पाचव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर उच्चांकापासून चांदी 1.6 लाखांनी स्वस्त महिन्याभरात चांदी 35,000 रुपयांनी स्वस्त आहे.