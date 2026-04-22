Gold Rate Today: सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून 25 हजारांनी घसरण; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या

Gold Price Today: अक्षय तृतीया सणानंतर आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण दिसून आली. जागतिक अनिश्चितता कायम असल्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये पुढील काळात मोठी चढ-उतार दिसू शकते असा अंदाज आहे. स्पॉट सिल्वरचीदेखील किंमत आज सुमारे 4% घसरली. त्यामुळे सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सकाळी 10 वाजता 540 रुपयांनी स्वस्त झाला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,54,750 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,475 रुपये इतका आहे. राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,54,900 रुपये इतका आहे.सोन्याचे सध्याचे भाव हे 29 जानेवारीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 25,300 रुपयांनी स्वस्त आहे. 1 एप्रिलच्या तुलनेत आज सोनं जवळपास 2,500 रुपयांनी महाग झालं आहे. .22 आणि 18 कॅरेट भावमुंबई, पुणे, नागपूर आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव 500 रुपयांनी कमी होऊन प्रति तोळा सुमारे 1,41,850 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,185 रुपये इतका झाला आहे.त्यासोबतच 18 कॅरेट सोनं आज राज्यभरात प्रति तोळा 1,16,060 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 11,606 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजार आज देशांतर्गत कमोडिटी बाजारात मात्र सोनं-चांदीचे भाव वाढले आहे. MCX वर सकाळी 10 वाजता सोन्याचे भाव 1,500 रुपयांनी वाढून 1,53,215 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 4 हजारांनी महाग होऊन 2,48,645 रुपयांवर व्यवहार करत होती..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह दिल्लीत चांदीचा भाव काल इतकाच आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,65,000 रुपयांना विकली जात आहे. आजचा चांदीचा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.55 लाख रुपयांनी कमी आहे.