Gold Rate Today: अक्षय तृतीयेच्या दुसऱ्याच दिवशी सोनं स्वस्त! आज किती आहे 1 तोळ्याचा भाव?

Gold Price Today: काल देशभरात अक्षय तृतीया सणाला मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी झाल्यानंतर आज मात्र देशांतर्गत कमोडिटी आणि सराफा बाजारात मोठी घसरण बघायला मिळाली. ऐन सणाच्या काळात वाढलेल सोनं आता स्वस्त झालं आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहे आजचे सोनं-चांदीचे दर......कमोडिटी बाजारभारतातील कमोडिटी बाजार MCXवर आज सकाळी सोन्याचा भाव सुमारे 1,772 रुपयांनी घसरून प्रति10 ग्रॅममागे 1,52,837 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव सुमारे 5,000 रुपयांनी कमी होऊन प्रति किलो 2,52,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. .RBI Gold: RBI च्या निर्णयाने गुंतवणूकदारांची चांदी! गोल्ड बॉन्डमध्ये देणार तिप्पट रिटर्न, सोबत 2.5% व्याज.सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 810 रुपयांच्या किंचित वाढीसह प्रति 10 ग्रॅम 1,55,440 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,544 रुपये आहे. दिल्लीत 22 कॅरेट प्रति तोळा 1,42,500 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 14,250 रुपये इतका आहे.18 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,16,620 रुपये आणि प्रति ग्रॅम 11,662 रुपये इतका आहे..महाराष्ट्रातील सोनं-चांदी काल सोनं खरेदीसाठी शुभ मनाला जाणार अक्षय तृतीया सण होता आणि त्यामुळे मागणी वाढल्याने राज्यभरात सोनं महाग झालं होत. काल सोन्याने मागच्या 30 दिवसांतील उच्चांक गाठला होता आज मात्र आज सणाच्या दुसऱ्याच दिवशी भाव स्वस्त झाले आहे. राज्यातील मुंबई, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,55,290 रुपये आहे तर प्रति ग्रॅम 15,529 रुपयांना विकलं जात आहे.22 कॅरेट प्रति 10 ग्रॅम 1,42,350 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,235 रुपये आहे.18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,16,647 रुपयांना विकलं जात आहे.राज्यभरात चांदीचा भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलो आहे..8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! आयोगाकडे ₹69,000 किमान वेतनासह जुनी पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव; पगार किती वाढणार?.चांदीचा भावदेशांतर्गत बाजारात आज Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव काल इतकाच आथीर आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदी प्रति किलो 2,75,000 रुपयांना विकली जात असून मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही तेवाढच भाव आहे.