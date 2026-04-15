Gold Rate Today: अक्षय तृतीयेआधी सोनं महागलं! चांदीही चमकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold Price Today: भारतात सोनं हे केवळ गुंतवणूक नसून त्याला एक सांस्कृतिक महत्त्व देखील आहे. साडेतीन मुहूर्तांपैकी अक्षय तृतीया हा सोनं खरेदीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. यंदा हा सण अवघ्या काही दिवसांवर आल्याने ग्राहकांमध्ये सोन्याच्या दरांविषयी उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या किमतींमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले. मात्र आता अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी वाढले आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. चला जाणून घेऊयात आजचे सोनं-चांदीचे ताजे भाव....सोन्याचा भावGoodreturnsच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 15 एप्रिल रोजी राज्यातील मुंबई, नागपूर तसेच पुणे शहरातील सराफा बाजारात सोन्याचा भाव सलग दुसऱ्या दिवशी वाढला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्यात 1420 रुपयांची वाढ झाली. मुंबईत 10 ग्रॅमचा भाव 1,55,350 रुपये इतका तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,535 रुपये एवढा आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेटचा भाव 1,55,550 रुपये इतका आहे.सोन्यात मागच्या दोन दिवसांत 3,700 रुपयांची वाढ झाली आहे. मागच्या आठवड्याभरात 4 दिवस सोन्याचे भाव वाढले आहे एप्रिल महिन्यातील हा उच्चांक भाव आहे उच्चांकापेक्षा सराफा बाजारात आज सोनं सुमारे 24,500 रुपयांनी स्वस्त आहे..22 आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा सुमारे 1,42,400 रुपये तर प्रति ग्रॅम 14,240 रुपये इतका झाला आहे.22 कॅरेट सोनं दोन दिवसांत 3,500 रुपयांनी महागलं आहे. एप्रिल महिन्यातील हा सर्वोच्च दर आहे दरम्यान, 18 कॅरेटचा भाव प्रति तोळा 1,16,510 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम 11,651 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCXवर सोनं प्रति 10 ग्रॅम केवळ 158 रुपयांनी वाढून 1,54,975 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी प्रति किलो 1,050 रुपयांनी वाढून 2,53,800 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. आजच्या दिवसात सोनं-चांदी व्यवहारात मोठी उलथापालट बघायला मिळत नाही. .चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसारआज मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव, आणि राज्यातील इतर शहरांसह राजधानी दिल्लीमध्येही चांदीचा भाव 15 हजारांनी वाढून प्रति किलो 2,70,000 रुपये इतका झाला आहे.मागच्या महिन्यात 16 मार्चला चांदीचा भाव आज इतकाच होता. उच्चांकापेक्षा सराफा बाजारात चांदी सुमारे 1.5 लाखांनी स्वस्त आहे.तब्बल महिन्याभराने चांदीकहा भाव 15 हजारांनी वाढला आहे.