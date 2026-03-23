Gold Rate Today: ट्रम्पच्या धमकीनंतर सोन्याचे भाव कोसळले! मार्च महिन्यात सोनं तब्बल 35 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचे ताजे दर

Gold Price Today: अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आजही जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण कायम आहे. ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुज सामुद्रधुनी सुरू करण्याचा इशारा दिल्यानंतर ही घसरण वाढली. भारतीय बाजारात आज सोन्याचा भाव तब्बल 6 हजारांनी घसरला असून मार्च महिन्यात सोनं तब्बल 35,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. .सोन्याचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी 10 वाजता महराष्ट्रातील मुंबईसह इतर शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव घसरला असून प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 रुपये इतका झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,000 रुपये इतका आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट चा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,40,170 रुपये इतका आहे..22 कॅरेटचा भाव22 कॅरेट सोन्याच्या भावही आज एकदम कोसळला आहे. सध्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम (प्रति तोळा) 1,28,350 रुपये तर प्रति ग्रॅम सोनं 12, 835 रुपयांना विकलं जात आहे.दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 18 कॅरेट सोन्याचा भावही आज घसरला आहे. राज्यभरात प्रति तोळा भाव 1,05,020 रुपये झाला आहे. तर प्रति ग्रॅमचा भाव 10,502 रुपये इतका झाला आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव आदि शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 2,30,000 रुपये इतका झाला आहे. आजचा भाव हा मागच्या 3 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त आहे. 23 डिसेंबर 2025 नंतर आज पहिल्यांदा चांदी एवढ्या खाली आली आहे. सध्याचा भाव हा चांदीच्या सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.90 लाख रुपयांनी कमी आहे. .MCX बाजार आज MCX बाजारात तर सोन्याचे भाव तब्बल 5% नी कोसळले. सकाली 10 वाजता सोनं सुमारे 7,500 रुपयांनी खाली येत 1,36,500 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदी 14 हजारांनी स्वस्त होऊन 2,12,700 रुपयांवर व्यवहार करत होती. .जागतिक भावCOMEX वर सोन्याच्या भावात जवळपास 3% घसरण झाली असून दर प्रति औंस $4,462 पर्यंत खाली आले आहेत. विशेष म्हणजे, मागच्या आठवड्यात सोन्याने 1983 नंतरची सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण नोंदवली होती, ज्यामुळे युद्ध सुरू असतानाही सेफ हेवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोनं बाजारात अस्थिरता वाढलेली दिसते.सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या किमतीतही मोठी घट झाली आहे. आशियाई बाजारात चांदीचे दर सुमारे 3% नी घसरून प्रति औंस $67.5 पर्यंत आले.