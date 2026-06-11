Gold Rate Today: युद्धाच्या तणावात सोन्याचे भाव कोसळले! उच्चांकापासून 35,000 तर दोन दिवसांत 8 हजारांनी स्वस्त; आजचे ताजे दर पाहा

Gold Price Today: पश्चिम आशियातीत सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्षाचे परिणाम सोनं-चांदीच्या दरांवर दिसून येत आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होत भाव आता 1.50 लाखांच्या खाली आल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर जून महिन्यात आतापर्यंत सोनं 11 हजारांनी स्वस्त झाल्याने सोन्याची चमक फिकी पडली आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 11 जून 2026 चे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,45,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,564 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,350 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,230 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,923 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,006 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,26,008 रुपयांना विकलं जात आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर! पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील ताजे भाव एका क्लिकमध्ये.सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीदागिने बनविण्यासाठी वापरले जाणारी 22 कॅरेट सोनं गेल्या 2 दिवसांत जवळपास 8 हजार रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.आज सोन्याच्या भावात 2100 रुपयांची घसरण झाली आहे.जून महिन्याच्या 11 दिवसांत सोनं 11 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. आजचा भाव सर्वकालीन उच्चांकापासून 35 हजारांनी स्वस्त आहे. .दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 11 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,45,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,579 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,365 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,380 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,938 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजारात आज सोनं-चांदी या दोन्ही धातूंचे भाव घसरले असून आज सोनं 650 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,47,391 रुपयांवर व्यवहार करत आहे तर चांदी 1100 रुपयांनी घसरून 2,34,450 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..Cancer Drug Price Hike: कॅन्सर उपचार होणार महाग! जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 50% पर्यंत वाढण्याची शक्यता; केंद्र सरकारची मंजुरी.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव आज प्रति किलो 2,50,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. आजकहा भाव हा सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.70 लाखांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.