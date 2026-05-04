Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! मे महिन्यात दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Price Today: मे महिन्यात सोन्याच्या भावातील घसरण आजही कायम आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला 2 लाखांच्या पार जाणारे सोनं फेब्रुवारी महिन्यापासून घसरायला सुरू झालं. त्यानंतर मात्र पुन्हा भाव 1.60 लाखांच्या घरात व्यवहार करत होते. एप्रिल महिन्यातही सोनं 1.56 लाखांच्या पुढेच होते. मात्र मे महिन्यात सोन्याचे भाव घसरताना दिसत आहे त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊयात आजचे ताजे भाव काय आहेत. .भारतातील सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,51,130 रुपये प्रति तोळा आणि 15,113 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,500 रुपये प्रति तोळा आणि 13,850 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,500 रुपये प्रति तोळा आणि 11,350 रुपये प्रति ग्रॅमएप्रिल महिन्यातील 1,56,000 या उच्चांकावरून सोनं आता सुमारे 5 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा सोन्याचा भाव हा उच्चांकापासून प्रति तोळा तब्बल सोनं 29 हजारांनी स्वस्त आहे.एका वर्षाचा भाव बघता सोनं 95,880 रुपायांवरून आज 1.51 लाख झाले आहे. म्हणजेच वर्षभरात सोनं तब्बल 56 हजारांनी महाग झालं आहे. मागच्या 6 महिन्यांत सोनं 26 हजारांनी महाग झालं आहे. .Gold Rate Today: एप्रिलमध्ये सोनं स्थिर! आता महागणार का? खरेदीदारांनी काय करावं?.महाराष्ट्रातील सोनं भावGoodreturns वेबसाइट च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,50,930 रुपये प्रति तोळा आणि 15,093 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,38,350 रुपये प्रति तोळा आणि 13,835 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,13,200 रुपये प्रति तोळा आणि 11,320 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारदेशांतर्गत कमोडिटी बाजार MCX वर आज सकाळी सोन्याचा भाव 750 रुपयांनी घसरून 1,50,567 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीचा भाव 1900 रुपयांनी घसरून 2,44,400 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसत आहे. .Multibagger Stock: लखपतींचे करोडपती बनवणारा स्टॉक! फक्त ₹1 लाखाचे झाले तब्बल ₹1.30 कोटी.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,65,000 रुपये आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर आहे. आजही चांदी सर्वकालीन उच्चांकापासून तब्बल 1.55 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.