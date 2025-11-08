Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा चांगली बातमी! आज सोनं इतकं स्वस्त झालं, जाणून घ्या ताजे भाव!

Gold Rate In India : काही दिवसांपूर्वी सोन्याच्या भावांमध्ये मोठी वाढ झाली होती, पण आता त्यात पुन्हा घसरण झाली आहे. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याच्या दरांमध्ये घट होत असल्याचं दिसत आहे.
Gold and Silver Rate : शनिवारी सकाळी सराफा बाजार उघडल्यानंतर पुन्हा एकदा सोन्याच्या भावात घसरण पाहायला मिळाली. काल एक दिवस वाढल्यानंतर पुन्हा एकदा सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. 8 नोव्हेंबरच्या सकाळी, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,22,160 प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे.

