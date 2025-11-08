Gold Rate Today : सोनं खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा चांगली बातमी! आज सोनं इतकं स्वस्त झालं, जाणून घ्या ताजे भाव!

Gold and Silver Rate : शनिवारी सकाळी सराफा बाजार उघडल्यानंतर पुन्हा एकदा सोन्याच्या भावात घसरण पाहायला मिळाली. काल एक दिवस वाढल्यानंतर पुन्हा एकदा सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. 8 नोव्हेंबरच्या सकाळी, राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,22,160 प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे..गेल्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चिततेमुळे सोन्याच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाखांच्या पुढे जाऊन तब्बल 1.30 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. 22 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचाही दर 1 लाखांच्या वर गेला होता.मात्र अलीकडेच सोन्याच्या भावांमध्ये मोठी घसरण झाली असून त्या आपल्या उच्चांकावरून तब्बल 10 हजार रुपयांनी खाली आल्या आहेत..चांदीचा दरात घट :सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या किंमतीतही घट होत आहे. शनिवारी चांदीचा दर ₹1,52,400 प्रति किलो इतका नोंदवला गेला. सध्या दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव 1,50,900 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे, जो कालच्या तुलनेत 100 रुपयांनी कमी आहे..भारतातील मुख्य शहरांमधील सोन्याचे भावशहराचे नाव 24 कॅरेट भाव (प्रति तोळा) 22 कॅरेट भाव (प्रति तोळा)दिल्ली - 1,22,160 1,12,510मुंबई - 1,22,580 1,12,360चेन्नई - 1,22,580 1,12,360पुणे - 1,22,010 1,11,840अहमदाबाद - 1,22,060 1,11,890 अमेरिकेतील संभाव्य परिस्थिती, भूराजकीय तणाव आणि इतर आर्थिक अनिश्चितता यामुळे भविष्यात सोन्याची मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे त्याचा परिणाम सोन्याच्या भावांवर होऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.