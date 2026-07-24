Personal Finance

Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?

Gold-Silver Price Today: सलग वाढीनंतर आज सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे नवे दर जाहीर झाले असून, 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील पाहा.
Gold-Silver Rate Today

Gold Rate Today: Gold Prices Drop Sharply! Check the Latest 10 Gram Gold Price Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Latest 24K 22K Gold Rate: आज तब्बल 6 दिवसांनी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून वाढत चाललेल्या सोन्याच्या भावाला आज ब्रेक लागला असून मोठी घसरण झाली आहे. आजची घसरण ही जुलै महिन्यातील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी आजचे ताजे भाव एकदा जाणून घ्या.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Gold Investment
gold and silver
gold rates in india
silver rates
current gold rates in India
current silver rates
live gold and silver rates