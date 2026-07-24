Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांना अखेर दिलासा! आज सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; 10 ग्रॅम सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?

Latest 24K 22K Gold Rate: आज तब्बल 6 दिवसांनी सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून वाढत चाललेल्या सोन्याच्या भावाला आज ब्रेक लागला असून मोठी घसरण झाली आहे. आजची घसरण ही जुलै महिन्यातील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी आजचे ताजे भाव एकदा जाणून घ्या. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव 24 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,433 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,230 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,825 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,52,621 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,24,877 रुपयांना विकलं जात आहे..Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या.सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीमागच्या 6 दिवसांपासून वाढलेल्या सोन्याच्या भावात आज घसरण झाली आहे. आज सोनं 1,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम म्हणजेच प्रति तोळा स्वस्त झालं आहे. तर मागच्या 6 दिवसांत सोनं 5 हजारांनी महागलं होत. दरम्यान, सोन्याच्या भावात वाढ होत असली तरी उच्चांकापासून सोनं 36 हजारांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 24 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,44,480 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,448 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,245 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,08,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,840 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल 100 डॉलर पार! देशात नवे इंधन दर जाहीर; तुमच्या शहरातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर किती?.चांदीचा भाव24 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,35,000 रुपये आहे. आज चांदीही 5 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. आजचा भाव हा उच्चांकापासून तब्बल 1.85 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.