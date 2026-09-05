Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 10 दिवसांपासून सोनं स्वस्त; आज मुंबई-पुण्यात किती आहे भाव?

Check Today’s 22K, 24K Gold Prices in Mumbai and Pune: भारतीयांसाठी सोनं केवळ एक मौल्यवान धातू नसून परंपरेचा भाग आहे. त्यामुळे सोन्याच्या भावातील चढ-उतारांकडे ग्राहकांचे कायम लक्ष्य असते. यातच आता ऑगस्ट महिन्यात महागलेलं सोनं सप्टेंबर महिन्यात स्वस्त होताना दिसतं आहे. मागच्या 2 दिवसात मोठी वाढ झाल्यानंतर आज आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. .महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव05 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे कोल्हापूर, जळगाव तसेच इतर शहरांतील भाव खालीलप्रमाणे आहेत -24 कॅरेट सोनं - 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,480 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,41,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,190 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,610 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा कितीला?वर दिलेले दर हे मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. त्यामुळे यात मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळविल्यास दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणार 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,63,696 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं 1,33,933 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोनं 16,427 रुपये आणि 13,393 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीसोन्याच्या भावात आज 1,860 रुपायांची घसरण झाली.गेल्या 10 दिवसांत विचार करता सोनं 6 हजारांनी स्वस्त झालं.5 ऑगस्टचा विचार करता आज 5 सप्टेंबरला सोनं 8 हजारांनी महाग आहे.दरम्यान उच्चांकापासून 26 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 05 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीत सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,54,950 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,495 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,42,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,205 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,16,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,625 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भाव05 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव स्थिर आहे. महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव प्रति किलो 2,50,000 रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.