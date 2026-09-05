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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 10 दिवसांपासून सोनं स्वस्त; आज मुंबई-पुण्यात किती आहे भाव?

Check the Latest Gold Rate in Maharashtra: आज सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, गेल्या 10 दिवसांपासून किंमत कमी होण्याचा ट्रेंड कायम आहे. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा ताजा भाव किती आहे, जाणून घ्या.
Check Today’s 22K, 24K Gold Prices in Mumbai and Pune

Gold Rate Today: Gold Prices Fall Sharply After 10 Days of Decline; Check Today’s Rates in Mumbai and Pune

Vinod Dengale
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Check Today’s 22K, 24K Gold Prices in Mumbai and Pune: भारतीयांसाठी सोनं केवळ एक मौल्यवान धातू नसून परंपरेचा भाग आहे. त्यामुळे सोन्याच्या भावातील चढ-उतारांकडे ग्राहकांचे कायम लक्ष्य असते. यातच आता ऑगस्ट महिन्यात महागलेलं सोनं सप्टेंबर महिन्यात स्वस्त होताना दिसतं आहे. मागच्या 2 दिवसात मोठी वाढ झाल्यानंतर आज आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

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