Gold Rate Today: सोन्याच्या भाव कोसळले! अमेरिकेच्या इराणवरील कारवाईचा परिणाम; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Gold Price Today: गुरुवार 28 मे 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. अमेरिकेने इराणविरोधात केलेल्या नव्या कारवाईमुळे आणि अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाल्याने अस्थिरता वाढली. सध्याच्या या स्थितीमुळे महागाई दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहू शकते या भीतीने सोन्याचे भाव कोसळले. या मोठ्या घसरणीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 28 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,56,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,606 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,305 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,704 रुपये प्रति ग्रॅमआज सोन्याचा भाव तब्बल 2380 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. 3 दिवसांत सोनं 3500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.उच्चांकापासून आज सोन्याचा भाव तब्बल 24 हजारांनी स्वस्त आहे.मागील एका वर्षात सोनं 98 हजार रुपये प्रति तोळा वरून आज 58 हजरांनी महाग होऊन 1,56,000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,606 रुपये प्रति ग्रॅम (2,230 रुपयांनी स्वस्त)22 कॅरेट सोनं - 1,43,050 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,305 रुपये प्रति ग्रॅम ( 2,050 रुपयांनी स्वस्त)18 कॅरेट सोनं - 1,17,040 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,704 रुपये प्रति ग्रॅम (2,680 रुपयांनी स्वस्त).आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डच्या किमतीत 0.8 टक्क्यांची घसरण झाली असून ते प्रति औंस 4,419.60 डॉलरवर पोहोचले. सोन्यासोबतच चांदीच्या दरांवरही दबाव दिसून आला. स्पॉट सिल्व्हरच्या किमतीत 1.7 टक्के घट झाली असून ते प्रति औंस 73.34 डॉलरवर व्यवहार करत होते..कमोडिटी बाजारआज बकरी ईदमुळे कमोडिटी बाजार सकाळच्या सत्रात बंद आहे. दरम्यान काल रात्री बंद होताना MCX वर सोन्याचा भाव 1,966 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,55,650 रुपयांवर व्यवहार करत बंद झाला. तर चांदीचा भाव 7,500 रुपयांनी घसरून 2,66,212 रुपयांवर बंद झाला..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 10 हजार रुपयांनी घसरला आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,75,000 रुपयांना विकली जात आहे.