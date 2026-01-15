Gold Rate Today : सहा दिवसांनी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; खरेदीची संधी? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Maharashtra Gold Rate Today: नवीन वर्षात सतत वाढत असलेले सोनं-चांदीचे भाव आज सकाळच्या सत्रात घसरले. मागच्या केवळ सहाच दिवसांत सोन्याचे भाव तब्बल ६ हजार रुपयांनी वाढले होते मात्र आज सकाळीच सोनं आपल्या उच्चांकवरून प्रति तोळा ८३० रुपयांनी घसरून स्वस्त झाल आहे. .गुरुवारी सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,३३० रुपये झाला आहे तर २२ कॅरेटचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३१,०४० रुपये झाला आहे. दिल्ली व्यतिरिक्त मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव प्रति तोळा १,४३,१८० रुपये आहे..India-Afghanistan Trade : भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला? पाकिस्तानचा नवा डाव उघड; केंद्र सरकारचे थेट स्पष्टीकरण... .जागतिक अस्थिरता कारणीभूत जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेच्या वातावरणात सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या संपत्तींना वाढती मागणी असल्याने सोन्याचे भाव वाढले आहे. इराणमधील वाढती अस्थिरता, रशिया–युक्रेन संघर्ष सुरूच असल्यामुळे वाढलेली भू-राजकीय चिंता आणि अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात आणखी कपात करू शकते या वाढत्या अपेक्षांमुळेही सोने-चांदीच्या भावांना बळ मिळालं आहे. यात आणखी भर म्हणजे अमेरिकेच्या अटर्नी कार्यालयाने फेड चेअरमन जेरोम पॉवेल यांच्याविरोधात गुन्हेगारी चौकशी सुरू केल्याने बाजारातील चिंतेचं वातावरण आणखी गडद झालं आहे. .चांदीची तेजी कायम देशभरात मागच्या काही दिवसांपासून चांदीने मोठी उसळी घेतली होती. आजही चांदीची चकाकी कायम आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो ५००० रुपयांनी वाढली असून २,९५,००० रुपयांवर गेली आहे. .Budget 2026 : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM किसान योजनेची रक्कम वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.राज्यातील सोन्याचे भाव आज मुंबई शहरामध्ये २४ कॅरेट सोनं प्रति तोळा १,३५,८२० रुपयांना मिळत आहे. तर नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,१८० रुपये इतका आहे. तर २२ कॅरेटचा भावही १,३१,२५० रुपये झाला आहे. दरम्यान महाराष्ट्रभर सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो तब्बल ५,००० रुपयांनी वाढून २,९५,००० रुपये एवढा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.