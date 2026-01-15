Personal Finance

Gold Rate Today : सहा दिवसांनी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; खरेदीची संधी? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Gold and Silver Rate Today : देशभरातील सोन्याच्या भावतील वाढ आज थांबली आहे. मात्र चांदीची चमक अजूनही तशीच असून आता ३ लाखांचा टप्पा ओलंडण्याच्या मार्गावर आहे.
Vinod Dengale
Maharashtra Gold Rate Today: नवीन वर्षात सतत वाढत असलेले सोनं-चांदीचे भाव आज सकाळच्या सत्रात घसरले. मागच्या केवळ सहाच दिवसांत सोन्याचे भाव तब्बल ६ हजार रुपयांनी वाढले होते मात्र आज सकाळीच सोनं आपल्या उच्चांकवरून प्रति तोळा ८३० रुपयांनी घसरून स्वस्त झाल आहे.

