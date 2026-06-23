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Gold Rate Today: महिन्याभरात सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त! चांदीतही मोठी घसरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव

Gold and Silver Prices Fall Sharply: जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घट झाली असून महाराष्ट्रातील आजचे ताजे सोने-चांदीचे भाव जाणून घ्या.
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Gold Price Crash! Gold Becomes ₹14,000 Cheaper in a Month; Check Today's Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींमुळे जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून घसरण झाल्यानंतर 12 जूनपासून पुन्हा भाववाढ झाली होती. मात्र आता सोनं पुन्हा स्वत होऊ लागल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशभरात आणि राज्यभरात आज सोनं-चांदीचा भाव किती आहे जाणून घेऊयात...

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