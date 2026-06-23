Gold Rate Today: महिन्याभरात सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त! चांदीतही मोठी घसरण; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींमुळे जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून घसरण झाल्यानंतर 12 जूनपासून पुन्हा भाववाढ झाली होती. मात्र आता सोनं पुन्हा स्वत होऊ लागल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशभरात आणि राज्यभरात आज सोनं-चांदीचा भाव किती आहे जाणून घेऊयात....महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव या शहरांतील 19 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजताचे दर -24 कॅरेट सोनं - 1,45,910 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,591 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,375 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,944 रुपये प्रति ग्रॅमहे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,54,294 रुपये तर 18 कॅरेट सोनं 1,26,250 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील महत्त्वाची आकडेवारीजून महिन्यात सोनं सुमारे 11 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.आज सोनं 2,070 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.23 मे च्या तुलनेत आज सोनं तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.आजचा भाव हा उच्चांकापासून 35 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे..दिल्लीत सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 23 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,46,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,606 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,390 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,09,590 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,959 रुपये प्रति ग्रॅम.चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव 5 हजारांनी घसरला असून प्रति किलो 2,45,000 रुपये झाला आहे. जून महिन्यात चांदी सुमारे 45 हजारांनी स्वस्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.