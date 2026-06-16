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Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! सलग 4 दिवसांच्या तुफान तेजीला ब्रेक; आता 10 ग्रॅमचा नवा भाव किती?

Gold-Silver Latest Rate Today: सोन्याच्या तुफान तेजीला आज ब्रेक लागला असून ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सध्या महाराष्ट्रात प्रति तोळा आणि प्रति ग्रॅम सोन्याचा नवा भाव किती झाला आणि चांदीचे दर काय आहेत, ते जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Fall After 4-Day Rally! Check the New 10 Gram Gold Rate Today

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींमुळे सोन्याच्या दारातील अस्थिरता अजूनही कायम आहे. मागचे सलग चार दिवस मोठी वाढ झाल्यानंतर आज मात्र सोन्याच्या भाव घसरले आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारात मागच्या चार दिवसांत तब्बल 6 हजारांनी सोनं महागल्यानंतर आज दरात झालेली घसरण सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊयात..

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