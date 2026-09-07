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Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनानंतर आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! 10 ग्रॅम अन् 1 ग्रॅमसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?

Gold-Silver Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त झालं असून सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रात 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा आजचा 10 ग्रॅम आणि 1 ग्रॅमचा भाव किती आहे, जाणून घ्या.
Gold-Silver Rate Today

Gold Becomes Cheaper at the Start of the Week! Check 10 Gram and 1 Gram Gold Prices

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Latest 24K, 22K and 18K Gold Rates: गेल्या आठवड्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना सोनं न खरेदी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याची दरात मोठी घसरण झाली आहे. गेले 3 दिवस सोन्याचा भाव कायम घसरला असून सोनं 2,500 रुपये प्रति तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी आजचा 22k, 18k आणि 24k चा भाव किती आहे जाणून घ्या.

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