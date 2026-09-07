Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनानंतर आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! 10 ग्रॅम अन् 1 ग्रॅमसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?

Check Latest 24K, 22K and 18K Gold Rates: गेल्या आठवड्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना सोनं न खरेदी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याची दरात मोठी घसरण झाली आहे. गेले 3 दिवस सोन्याचा भाव कायम घसरला असून सोनं 2,500 रुपये प्रति तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याआधी आजचा 22k, 18k आणि 24k चा भाव किती आहे जाणून घ्या. .सोन्याचा भाव07 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 650 रुपयांनी घसरून 1,54,150 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,415 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट07 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,130 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,15,610 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,561 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol-Diesel-LPG Rate: अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपयांवर, महाराष्ट्रात किती? पाहा पेट्रोल-डिझेल अन् LPG सिलेंडरचे ताजे दर.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात. दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळून त्याची अंतिम किंमत होते. सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,63,004 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,300 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,33,368 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,337 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सलग तिसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त झालं.3 दिवसांत सोनं सुमारे 2,500 रुपयांनी घसरले आहे.1 सप्टेंबरच्या तुलनेत आजही भाव तेवढाच आहे.दरम्यान आजचा भाव उच्चांकापासून आता 26 हजारांनी स्वस्त आहे..कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वरही घसरण झाली आहे. सकाळी 10.15 वाजता सोनं 635 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,52,150 रुपये तर चांदी 677 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,36,981 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..8th Pay Commission ला 10 महिने पूर्ण, सॅलरी-पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरवर काय झालं? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट .चांदीचा भावआज सोन्याच्या भावात घसरण झाली असली तरी चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,50,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.