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Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महिन्याभरात सोनं 17 हजारांनी स्वस्त; खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Gold-Silver Rate 18 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून महिन्याभरात सोन्याच्या किमतीत तब्बल 17,000 रुपायांनी स्वस्त झाले. त्यामुळे सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर व्यवहार करण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर नक्की जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Big Relief for Gold Buyers: Gold and Silver Rates Fall Sharply, Gold Becomes ₹17,000 Cheaper in a Month; Check Today's Prices

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सध्या सोनं-चांदीच्या बाजारात मोठे बदल दिसून येत आहे. मे महिन्यात आयात शुल्क वाढविल्यानंतर सोन्याच्या भावात एकदम वाढ झाली होती. मात्र त्यानंतर आणि आता मागच्या तीन दिवसांत पुन्हा सोनं-चांदीचे भाव घसरल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आज कमोडिटी बाजारात सोनं 1600 रुपयांनी स्वस्त झाल्याने सोन्यात मोठी अनिश्चितता दिसून येत आहे. त्यामुळे सोनं खरेदी आधी सध्याचे भाव काय आहेत जे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

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