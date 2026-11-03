Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 2 महिन्यांत 27 हजारांनी स्वस्त; सोनं 1 लाखांवर येणार? ताजा भाव किती?

Latest Gold-Silver Rate Mumbai-Pune: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी दिलासादायक बातमी आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारात इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने (IBJA) जाहीर केलेल्या दरांनुसार,सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली. दरम्यान, 2 महिन्यांचा विचार केल्यास सोनं तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. .24 कॅरेट सोन्याचा भाव किती?IBJA च्या दरानुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,37,520 रुपये इतका तर प्रति ग्रॅम 13,752 रुपये झाला आहे. 1 नोव्हेंबरच्या तुलनेत आज सोनं 2,530 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. तर 25 ऑगस्ट रोजी सोनं 1,64,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होत त्या तुलनेत दोन महिन्यानंतर आज तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त झालेलं आहे.दरम्यान, 4 जानेवारीनंतर आज पहिल्यांदा सोनं 1.37 लाखांपर्यंत पोहचलं आहे. त्यामुळे गेल्या 10 महिन्यांतील दर पाहता सोनं आज सर्वात कमी दराने विकलं जात असल्याचे आकडेवारीतून दिसते..FD Rates: सरकारी बँकेने FD वरील व्याजदर वाढवले; नवीन योजनाही सुरू! ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार इतकं व्याज, दिवाळीआधी गुंतवणुकीची संधी?.24 कॅरेट सोबत 22 कॅरेट सोन्याचा भावतही मोठी घसरण झाली आहे. दागिने बनविण्यासाठी याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने सोन्याची दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज IBJA च्या सकाळी 8.30 मिनिटांच्या आकडेवारीनुसार 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,25,990 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 12,599 रुपयांना विकलं जात आहे . 18 कॅरेट सोन्याचा दर 1,03,158 रुपये आणि 14 कॅरेट सोन्याचा दर 80,463 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे..चांदीच्या दरातही घसरणसोन्याप्रमाणेच चांदीच्या भावातही नरमाई पाहायला मिळाली. IBJA च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव प्रति किलो 1,80,000 रुपये झाला आहे. गेल्या 3 दिवसांमध्ये चांदी 15 हजारांनी स्वस्त झाली आहे.खरेदी करताना IBJA च्या दरांव्यतिरिक्त GST आणि मेकिंग चार्जेसचाही विचार करावा. सोने आणि चांदीच्या खरेदीवर 3 टक्के GST लागू होतो. त्याशिवाय दागिन्यांच्या बाबतीत घडणावळ आणि इतर लागू शुल्क आकारले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीची किंमत IBJA च्या बेंचमार्क दरापेक्षा जास्त असू शकते..IBJA कडून जाहीर होणारे दर हे देशभरातील सोन्या-चांदीच्या किमतींसाठी बेंचमार्क म्हणून वापरले जातात. मात्र, हे दर म्हणजे दागिन्यांच्या दुकानात ग्राहकांना द्यावी लागणारी अंतिम किंमत नाही. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आणि सराफांकडे दरांमध्ये फरक असू शकतो..Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट कशासाठी?24 कॅरेट सोन्यात 99.9 टक्के शुद्ध सोने असते. त्यामुळे त्याचा वापर प्रामुख्याने गुंतवणुकीसाठीच्या सोन्याच्या नाण्यांमध्ये आणि बारमध्ये केला जातो. तर 22 कॅरेट सोन्यात 91.6 टक्के शुद्ध सोने असते. दागिने तयार करण्यासाठी या सोन्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.