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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 2 महिन्यांत 27 हजारांनी स्वस्त; सोनं 1 लाखांवर येणार? ताजा भाव किती?

Gold Rates Hit 10-Month Low check latest rates: गेल्या दोन महिन्यांत सोन्याच्या भावात तब्बल 27 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. IBJA च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं किती रुपयांना मिळतंय तसेच चांदीचा ताजा भाव किती जाणून घ्या.
Gold Rate Today

Gold Prices Crash by Rs 27,000 in 2 Months! Will Gold Fall to Rs 1 Lakh? Check Latest Rates

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Latest Gold-Silver Rate Mumbai-Pune: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी दिलासादायक बातमी आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारात इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने (IBJA) जाहीर केलेल्या दरांनुसार,सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली. दरम्यान, 2 महिन्यांचा विचार केल्यास सोनं तब्बल 27 हजारांनी स्वस्त झालं आहे.

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